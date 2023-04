Terza età e qualità della vita, il patto tra 28 associazioni e Sds Empolese Valdarno Valdelsa

Un patto di co-programmazione per la realizzazione di una serie di servizi dedicati alla popolazione anziana auto e non autosufficiente. È quello che è stato firmato questa mattina nella sala consiliare del Comune di Fucecchio tra 28 enti e associazioni che hanno aderito alla proposta della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa al fine di immaginare possibili scenari di azione per sostenere e migliorare l’infrastruttura della rete dei servizi sull’intera zona e consentire la formazione digitale continua e congiunta del personale che opera nei servizi sociali.

Al tavolo permanente, coordinato dal direttore della Società della Salute, partecipano i rappresentanti dei servizi socio-sanitari, gli enti del Terzo Settore e le realtà pubbliche e private con competenze specifiche nell’ambito dei servizi rivolti alla popolazione target dell’intervento. Al tavolo saranno invitate anche le forze sociali e gli organismi di partecipazione della SdS.

“Oggi la popolazione anziana rappresenta il 23,5% della popolazione – spiega il presidente della SdS Empolese Valdarno Valdelsa, Alessio Spinelli – ma le stime ci dicono che nel 2050 arriveremo al 35%. Considerati questi dati, e tenendo conto del fatto che le famiglie non sono più numerose come una volta e non riescono quindi a garantire un sostegno alle fasce più anziane come avveniva in passato, è necessario impegnarsi e lavorare per loro. Credo che questo patto di co-programmazione debba rappresentare il punto di partenza per gettare le basi di una collaborazione tra gli enti e le associazioni al fine di offrire servizi e prospettive sempre migliori ai nostri anziani”.

Nello specifico le finalità del patto, che avrà validità triennale, sono: implementare la rete di protezione e inclusione sociale; definire le linee di programmazione e d’intervento a favore della popolazione anziana auto e non autosufficiente; promuovere accordi territoriali per il raggiungimento degli obiettivi previsti e per la realizzazione e gestione di soluzioni abitative innovative per il target individuato, con relativa formazione degli operatori che vi operano; migliorare i percorsi di informazione e comunicazione sui servizi e sulle opportunità fornite dal servizio sociale e dagli enti del Terzo Settore; sostenere l’attivazione di forme di supporto a distanza per la popolazione anziana e per i caregiver; condividere ed elaborare la formazione sulle competenze digitali rivolte agli operatori dei servizi pubblici e privati ed ai caregiver; elaborare nuovi strumenti di analisi per risposte sempre più personalizzate ai bisogni delle persone anziane; rafforzare le forme di socializzazione e le azioni a favore dell’invecchiamento attivo anche attraverso l’utilizzo dello strumento digitale.

“Dopo aver raccolto i bisogni della popolazione anziana del nostro territorio – aggiunge il direttore della SdS Empolese Valdarno Valdelsa Franco Doni – abbiamo allestito questo tavolo di lavoro per confrontarci su quello che è necessario fare e su come farlo al meglio. Anche al fine di riuscire a mettere a frutto le risorse che arriveranno sia grazie ai fondi del PNRR sia grazie ai finanziamenti regionali e nazionali”.

Di seguito gli enti e le associazioni invitate a sottoscrivere il patto di co-programmazione: Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli ODV, Sintesi Minerva Cooperativa Sociale, Pegaso Network Cooperativa Sociale Onlus, Pubblica Assistenza Montopoli Val d’Arno ODV, Fondazione I Care, Colori Società Cooperativa Sociale Onlus, Eskimo Società Cooperativa Sociale Onlus, Arci Comitato territoriale Empolese Valdelsa APS, Associazione Culturale Medicea, Pubblica Assistenza Montelupo Fiorentino, CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali, Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli, Auser Filo d’Argento di Empoli ODV, Pubblica Assistenza Fucecchio, La Pietra d’Angolo Cooperativa Sociale, Pubblica Assistenza Croce Bianca di Orentano, Pubblica Assistenza Santa Croce sull’Arno, AVO EVI Associazione Volontari Ospedalieri, Fondazione Chiarugi, Misericordia Empoli, Il Pinocchio Società Cooperativa Sociale, Auser Volontariato di Pisa, Arci Valdarno Inferiore, Auser Filo d’Argento, Pubblica Assistenza Vita, A.I.M.A. Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore, Coop. 21 Cooperativa Sociale.

Fonte: Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa