Tifo sano, Manuel Pasqual nello spot della MetroCittà

E' stato presentato stamani in Palazzo Medici Riccardi #fairplayeducaretifando, innovativo progetto della Città Metropolitana di Firenze per la correttezza nel gioco e l’educazione a un tifo sano, giunto alla seconda edizione. Sono intervenuti Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport della Metrocittà (che ha parlato di una "bella sfida educativa", il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo e Antonello Biscini, presidente della fondazione Fair Play Menarini, con Joe Barone per la Fiorentina e i rappresentanti dell’Empoli, della Savino del Bene e Bisonte Volley e con loro i presidenti di Associazione Azzurri Italia e Veterani dello Sport.

Interventi video di Silvia Salis (Coni nazionale) e di atleti delle società e di illustri personalità sportive. Tra queste Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, protagonista del video spot di #fairplayeducaretifando 2023 realizzato da Metrocittà. In palio 10 mila euro per la società sportiva dilettantistica che, al termine della ricognizione, avrà mostrato maggiore Fair Play, da investire nel miglioramento delle attività da essa promosse.

Il premio “Fair Play educare tifando” è un progetto promosso dalla Città Metropolitana di Firenze in partnership con la Fondazione Fair Play Menarini e sostenuto dal CONI nazionale. Esso è rivolto alle Associazioni Dilettantistiche aventi sede in un comune della Città Metropolitana di Firenze affiliate alle seguenti Federazioni: FIGC, FIPAV,FIR,FIP,FIGH,FIBS,FIN.

Il premio “Fair play Educare Tifando” ha valore pari ad euro 10.000,00 e viene assegnato ad una sola società dilettantistica, sulla base dei seguenti criteri:

1. Comportamento in campo della società sportiva, considerando tutte le categorie, durante la stagione sportiva

2. Valutazione da parte di una Commissione appositamente istituita dalla Città Metropolitana di Firenze di un cortometraggio, in cui la società esprime il suo “personale” concetto di fair play attraverso i propri tesserati, dirigenti e le famiglie degli atleti. Il cortometraggio deve avere una durata massima di tre minuti

3. Valutazione da parte della Commissione di un progetto manageriale presentato dalle ASD partecipanti, su tematiche quali reclutamento nuove figure professionali per migliorare la propria offerta tecnico- formativa, progetti di inclusione e socializzazione, disabilità, gestione dell’impianto in maniera sostenibile, etc. Il budget massimo a disposizione è di euro 10.000,00

4. La Commissione, dopo aver visionato i cortometraggi e i progetti manageriali, sceglierà una società per Federazione. Le società selezionate verranno invitate ad una cerimonia finale, durante la quale verrà premiata la vincitrice finale.

5. La società vincitrice vincerà 10.000 euro che dovranno essere destinati alla realizzazione del progetto presentato alla Commissione.

6. La società vincitrice dovrà organizzare una giornata entro la metà del mese di Marzo 2024 presso il luogo dove svolge attività, un evento in cui mostra ai membri della commissione come è stato realizzato il progetto, avendo anche l’opportunità di far svolgere attività sportiva alle scolaresche del territorio.

La Commissione è formato dai seguenti membri

Città Metropolitana di Firenze

CONI Regionale

CONI Nazionale

Associazione Azzurri Italia

Veterani dello Sport

Fondazione Fair Play Menarini

Bisonte Volley

FC Empoli

ACF Fiorentina

Savino del Bene Volley

Atleti ed ex Atleti professionisti nati o residenti nei comuni della Città Metropolitana di Firenze

Fonte: Città Metropolitana di Firenze