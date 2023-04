Ultimi giorni per iscriversi al concorso 'My Favorite Sax'

Sono davvero gli ultimi giorni disponibili per iscriversi al concorso per giovani sassofonisti, premio speciale “Stefano Iacopini”, denominato “My Favorite Sax”, organizzato dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni e dal Centro Attività Musicale, in collaborazione con l’associazione Alpha Centauri.

Si tratta della terza edizione dell'iniziativa nata con la volontà di valorizzare il sassofono e il suo repertorio, per offrire uno spazio e un'occasione di confronto ai giovani musicisti, per promuovere e stimolare la crescita di nuovi talenti: è aperta a sassofonisti di ogni nazionalità che abbiano un'età non superiore a trent'anni.



Il modulo per effettuare l'iscrizione, oltre a tutte le informazioni utili su costi e requisiti, è disponibile sul sito web del Centro studi musicali Ferruccio Busoni, www.centrobusoni.org.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata secondo il modello allegato e inviata entro e non oltre domenica 30 aprile 2023 a Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria n. 16, 50053 Empoli (FI), oppure tramite mail a csmfb@centrobusoni.org o pec a centrobusoni@pec.leonet.it.



Le prove si terranno negli spazi del Centro Attività Musicale, al civico 40 di via Paladini a Empoli: sabato 13 maggio 2023 si svolgerà il concorso per sassofono solista, il giorno seguente, domenica 14 maggio, anche per quartetto, con concerto conclusivo dei vincitori e consegna dei premi e degli attestati di partecipazione. I concorrenti della due giorni, patrocinata dal Comune di Empoli e organizzata con il sostegno di Onerati Strumenti Musicali, Yamaha e Selmer e grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, saranno giudicati da una commissione della quale fanno parte, oltre al direttore artistico del Centro Busoni, Lorenzo Ancillotti, Sandro Tani, insegnante di sax al Conservatorio di Reggio Calabria e direttore del CAM, Mario Marzi, docente al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, Marco Vanni, docente al conservatorio “B. Marcello” di Venezia, e un rappresentante dell'associazione Alpha Centauri.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa