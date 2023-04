Un consulente finanziario indipendente a Montemurlo

Il sindaco Simone Calamai nei giorni scorsi ha partecipato all'inaugurazione del primo studio di consulenza finanziaria indipendente del territorio, aperto in via del Giglio 6/1 a Montemurlo da Ignazio Rizzo.

A 59 anni Ignazio Rizzo, montemurlese, una vita da imprenditore edile, si è rimesso in gioco ed ha voluto finalmente seguire la sua passione per la finanza. In Italia la figura del consulente finanziario indipendente è stata istituita da pochi anni, dal 1 gennaio 2019, ed esiste un apposito albo, che raggruppa i 600 consulenti finanziari indipendenti presenti attualmente sul territorio nazionale (uno ogni 14 comuni italiani).

"Si tratta di una professione nuova nella quale credo molto e che può offrire prospettive anche ai giovani. - spiega Ignazio Rizzo – Io mi occupo di fornire consulenze finanziarie, previdenziali o assicurative su misura per le esigenze dei miei clienti. Non sono legato ad alcuna banca o assicurazione ma sono pagato a parcella dal cliente. Da me non transita denaro, il cliente effettuerà poi gli investimenti con la sua banca di riferimento in maniera autonoma. Il mio lavoro consiste nel consigliare in maniera libera e indipendente".

Un servizio che si rivolge a tutti, dal piccolo risparmiatore, al lavoratore che cerca la soluzione migliore per un fondo pensione, all'imprenditore. Lo studio di consulenza si occupa anche di consigliare piani previdenziali, fondi pensioni e tratta le questioni connesse alle mappature dei rischi assicurativi e alle successioni patrimoniali. Dopo aver effettuato la profilazione del cliente, Rizzo propone i migliori strumenti presenti sul mercato finanziario o assicurativo, tenendo d'occhio anche le commissioni. "Penso di offrire un servizio utile alla mia comunità - continua Rizzo- Purtroppo in Italia manca un'educazione finanziaria che consenta alle persone di fare scelte finanziarie consapevoli. Una materia che dovrebbe essere insegnata a scuola".

Il sindaco Calamai, che ha partecipato all'inaugurazione con il vice sindaco, Giuseppe Forastiero, ha detto: "Sono felice che Ignazio abbia voluto rimettersi in gioco e aprire questo studio che offre un servizio innovativo alla collettività. Montemurlo dimostra di essere un territorio in continuo fermento dove le attività imprenditoriali e professionali trovano terreno fertile per svilupparsi e crescere".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa