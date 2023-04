"Un patto per il verde”, tutto pronto per la seconda passeggiata urbana a Empoli

Vivere il verde appieno e migliorare la vivibilità della tua città. Con questo obiettivo, proseguono le tappe del percorso partecipativo ‘Un patto per il verde’, promosso dal Comune di Empoli e sostenuto dall'Autorità per la Garanzia e la Promozione della partecipazione della Regione Toscana: sabato 22 aprile 2023, è in programma la seconda passeggiata urbana, guidata dagli esperti di Codesign Toscana e di Iridra srl. Alle 10, tutti alla scoperta della zona Rosso Fiorentino - Santa Maria – San Rocco, partendo da piazza Rosso Fiorentino: saranno raggiunti i luoghi strategici per quanto concerne il verde e il suo sviluppo, così da analizzarne insieme, residenti, amministratori ed esperti, potenzialità e possibili azioni per renderli più che mai a misura delle esigenze di chi li vive.

Il percorso partecipativo, presentato nei giorni scorsi anche al Consiglio comunale delle bambine e dei bambini raccogliendo interessanti contributi e spunti da parte dei piccoli 'consiglieri' presenti, interessa la zona Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco e il quartiere Corea. Quest'ultimo ha ospitato la prima passeggiata urbana, sabato 15 aprile: i partecipanti, attraverso un percorso guidato dagli esperti di Codesign Toscana e Iridra srl, hanno raggiunto alcuni luoghi socialmente, urbanisticamente e naturalisticamente rilevanti del quartiere e dintorni, così da riflettere insieme su come valorizzarli anche attraverso le Nature Based Solution (NBS), ovvero 'soluzioni basate sulla natura'. Tante le proposte condivise nell'occasione con l'amministrazione comunale, presente con l'assessore all'Ambiente, Massimo Marconcini, e con l'assessore alle Manutenzioni, Adolfo Bellucci, oltre che con i referenti dell'ufficio Ambiente: cittadine e cittadini hanno avuto l'opportunità di indicare quelli che secondo loro sono i bisogni del quartiere e dintorni in quanto a spazi verdi e di valutare, insieme agli esperti, eventuali interventi da poter mettere in atto.

Gli assessori Marconcini e Bellucci saranno presenti anche all'appuntamento di sabato 22 aprile che, al termine della passeggiata urbana aperta a tutti gli interessati, si concluderà con un aperitivo. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 0571 757042 o inviare una mail all'indirizzo ut.ambiente.sicurezza@comune.empoli.fi.it. "L'auspicio è che in tanti scelgano di partecipare anche a questa seconda passeggiata urbana - sottolinea l'assessore Marconcini - perché il processo partecipativo "Un patto per il verde" vuole essere un'occasione di ascolto dei residenti, e della comunità più in generale, così da intervenire nelle zone interessate dal progetto in maniera condivisa e rispondente ai bisogni dei cittadini. Credo sia un'occasione da cogliere per 'disegnare' le aree verdi del territorio insieme, attraverso l'applicazione di 'soluzioni basate sulla natura'".

PROSSIME INIZIATIVE - Nel mese di maggio, seguiranno laboratori di autocostruzione nell’ambito dei quali grandi e piccini potranno, con il supporto di facilitatori, sperimentare alcune NBS da inserire all’interno del quartiere. Anche in questo caso, i partecipanti saranno guidati da rappresentanti di Codesign Toscana e Iridra. Le date da segnare in agenda sono quelle di venerdì 5 e venerdì 12 maggio, rispettivamente nel quartiere di Corea e nella zona Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco: dalle 16 alle 18, spazio ai laboratori per bambine, bambini e famiglie "Costruiamo insieme una Nature Based Solution". I partecipanti avranno la possibilità di toccare con mano quali sono le soluzioni basate sulla natura e quali benefici portano, 'disegnando' gli spazi verdi loro più familiari: guidati dal collettivo di designer IPER-collettivo e Codesign Toscana, bambini, bambine e adulti accompagnatori scopriranno come costruire una NBS, in particolare un 'giardino della pioggia' che sarà collocato nello spazio pubblico. I 'giardini della pioggia' possono essere spazi verdi che, sfruttando le pendenze circostanti, raccolgono le acque e, grazie all'utilizzo di specifiche piante, ne garantiscono il filtraggio oppure strutture 'fuori terreno', come nel caso della 'soluzioni basate sulla natura' al centro dei laboratori, che agiscono nella stessa logica. I laboratori prevedono l'assemblaggio di una cassa contenente il terriccio, la messa a dimora di alcune piante aromatiche e la decorazione creativa del 'giardino della pioggia'. A fine maggio sono poi previsti degli incontri di coprogettazione con i cittadini delle due aree oggetto del processo partecipativo mediante le nbs mentre il 12 giugno è stato messo in calendario un incontro pubblico nell’ambito del quale saranno restituiti i risultati del percorso ed evidenziati gli strumenti messi a punto dall’amministrazione per l’incremento, la salvaguardia e la valorizzazione delle infrastrutture verdi.

IL PROCESSO PARTECIPATIVO - "Un patto per il verde" si propone di far conoscere i temi delle Nature Based Solutions (NBS - Soluzioni basate sulla natura) e di identificare con cittadini, tecnici e stakeholder della città, in particolare del quartiere di Corea e dell’area Rosso Fiorentino - Santa Maria - San Rocco, bisogni e soluzioni di rigenerazione urbana utilizzando come strumento un catalogo di NBS (alberi, siepi, pergolati, parklet, verde sui balconi, orti sociali, ecc.). Il tutto con il coinvolgimento dell’Aps Codesign Toscana, dal 2017 impegnata nella promozione della ricerca sociale e della progettazione collaborativa nel contesto urbano, con una particolare attenzione alla resilienza urbana ai cambiamenti climatici, e Iridra Srl, società di architetti e ingegneri specializzata nella progettazione di Nature Based Solutions. Il percorso partecipativo va dunque a portare un prezioso contributo al percorso già avviato dal Comune di Empoli per definire un 'Patto del verde', ovvero un piano di azione strategico relativo alle politiche di trasformazione urbanistica verso una gestione integrata e innovativa del verde pubblico e privato. Questa scelta si inserisce in un contesto che vede da tempo l'ente di via Del Papa impegnato con le proprie politiche per fornire un contributo locale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e del Green Deal europeo, in linea con la strategia Toscana Carbon Neutral.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa