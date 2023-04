Use Gross, salvarsi è un'impresa difficile ma non impossibile

Anche se il morale è basso dopo il pesante ko di sabato con Ozzano, l’Use Computer Gross ha ancora la possibilità di uscire dalle ultime tre posizioni della classifica.

Alla luce dei risultati delle dirette concorrenti, infatti, la squadra di coach Valentino può riuscire in questa impresa che pareva disperata e che ora, seppur molto difficile, resta comunque possibile.

Ovvio che manca una giornata in meno alla fine (ora sono tre) e che sabato arriva al Pala Sammontana la corazzata Faenza, ma questo non toglie niente al fatto che la matematica lascia ancora aperta la porta della speranza ai biancorossi.



Prima di iniziare a pensare al difficile match di sabato prossimo, in casa Use tiene banco l’analisi del ko con Ozzano.

“La partita non ha avuto storia – attacca – sapevamo che Ozzano è una delle squadre più in forma del campionato e che ha valori tecnici e fisici importanti tanto che si gioca l’ingresso fra le prime quattro del girone. Al di là di questo, nella prima metà di partita, siamo stati più passivi rispetto alle ultime gare. Siamo mancati in molte situazioni ed in ogni fase della gara ci siamo trovati in svantaggio, sempre a rincorrere. I due parziali importanti che loro hanno piazzato sono risultati decisivi ma onestamente, per poter sperare di stare vicini a loro, avremmo dovuto fare una prova superlativa e sperare al contrario in una serataccia dei bolognesi, cosa decisamente difficile di questi tempi. Alla fine il risultato non deve sorprenderci anche se, ovviamente, possiamo e vogliamo fare meglio”.

“Ora- prosegue – abbiamo ancora la possibilità di farcela anche se sabato arriva una squadra del valore di Faenza. Quello che mi interessa è la risposta che hanno dati i nostri giovani sia come fisicità che solidità e mi fa piacere che, quando ci sono stati momenti favorevoli per noi, in campo ci fossero alcuni di loro. Però, ripeto, c’è bisogno di qualcosa in più per cercare di uscire da questa situazione difficile, ma noi vogliamo ad ogni costo provarci”.

Fonte: Use Basket Empoli