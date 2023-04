Vino, a Montespertoli un incontro tra Consorzio Tutela del Chianti e Cina

A Montespertoli un incontro sul vino di stampo internazionale. Si svolgerà giovedì 20 aprile l'appuntamento che riunirà la delegazione politica di Qingtian (Zhejiang, Cina) e il Consorzio di Tutela del Chianti, oltre che cantine e appassionati di settore. Un confronto tra Italia e Cina, riunite da un comune interesse. L'iniziativa comincerà alle ore 15.15 presso il Museo della vite e del vino (Via Lucardese, 74).

"Un incontro per suggellare ancora una volta un legame fondamentale, quello tra la Toscana e la Cina - afferma Marco Bani, direttore del Consorzio Vino Chianti -. L'Asia per noi e tutte le nostre aziende è un partner di estremo valore in questo lungo viaggio, di narrazione ed esportazione, che porteremo avanti anche in futuro con sempre più convinzione. Negli anni è aumentata la sensibilità verso i sapori toscani, ne vengono apprezzate le caratteristiche e le identità. Un percorso che continueremo per rafforzare il nome del Chianti non solo in Italia e in Europa, dove è già assoluto protagonista, ma in tutto il mondo".

Il consorzio di Tutela del Chianti ha aderito fin dalla prima edizione alla fiera QWine Expo, che è oggi una delle più interessanti nel panorama degli eventi di settore in Cina. Solo la provincia dello Zhejiang conta 60 milioni di abitanti e la richiesta di vino italiano è in continuo aumento, ancor di più per i vini prodotti in Toscana, la regione italiana con maggiore appeal per i consumatori cinesi anche in vista dei futuri appuntamenti nel nostro Paese. Il Chianti poi, è tra i brand del vino più noti e amati.

“Dopo la forzata assenza del Consorzio da eventi promozionali o partecipazione a fiere sul territorio cinese dovuta alla pandemia – aggiunge Bani - ci auguriamo che con il prossimo autunno si possa tornare a essere presenti su questo mercato, che ha delle potenzialità enormi. Peraltro, sui vini australiani, molto presenti sulle tavole cinesi vengono applicati dazi importanti per cui dobbiamo approfittare del momento positivo”.

Il programma di giovedì pomeriggio a Montespertoli inizierà con i saluti del Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini e del Segretario generale del Qingtian County Commitee of the Cpc, Lin Xia. Proseguirà poi con gli interventi del Vicepresidente del Consorzio di Tutela del Chianti, Ritano Baragli, e del Direttore, Marco Bani. Mentre la presentazione delle nuove opportunità di business sul mercato cinese sarà a cura di Valentina Tenaglia, Ceo di Wine Channel, società italiana con sede in Cina che da anni si occupa di promuovere e commercializzare i vini italiani sul territorio cinese

“La 5a edizione della Zhejiang Qingtian Overseas Chinese Expo di novembre - dice il Segretario generale del Qingtian County Commitee of the Cpc, Lin Xia - è un evento internazionale di negoziazione economica, commerciale e di investimento, e il nostro invito è rivolto a tutti i leader, i proprietari di aziende vinicole e gli imprenditori cinesi d'oltremare a partecipare a questo importante incontro per discutere di cooperazione e futuro insieme. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'Overseas Chinese Expo la più autorevole e la più grande fiera del vino in Asia e un'importante piattaforma per le transazioni di merci, il commercio di servizi e la cooperazione negli investimenti tra Cina e Italia”.

Per partecipare è consigliabile pre-registrarsi sul sito https://www.winechannel.it/evento-chianti-cina/

Fonte: Ufficio Stampa