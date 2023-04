Ai domiciliari, ruba energia elettrica: denunciato

Un 32enne è stato denunciato per furto di energia elettrica nel Livornese. Sono intervenuti i carabinieri di Rosignano che hanno controllato l'uomo, agli arresti domiciliari. Nella sua casa aveva un cavo che, in maniera abusiva e potenzialmente molto pericolosa, collegava il quadro elettrico interno dell’appartamento a un contatore condominiale.I carabinieri hanno contestato la continuazione del reato in quanto il collegamento abusivo sarebbe stato effettuato nel mese di luglio 2022. Il manufatto abusivo è stato rimosso ed il danno causato è in corso di quantificazione.