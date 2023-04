Verso un Pd più giovane? A Empoli ci provano con il Dem Festival di Brenda-Barbie

La quarta edizione del Dem Festival ha una visione social piuttosto aperta, tanto che la sindaca Brenda Barnini diventa una Barbie e il segretario Lorenzo Cei, ovviamente, Ken.

Si tratta, chiaramente, di una trovata per cercare di coinvolgere anche il pubblico più giovane, come hanno spiegato i diretti interessati, chiarendo che volevano “proporre una comunicazione non convenzionale”.

Perché Barbie? Perché in queste settimane la bambola nata nel 1959 è di nuovo al centro dell’attenzione mondiale per l’omonimo film uscito quest’anno e in cui la bionda protagonista è interpretata dall’attrice australiana Margot Robbie.

La campagna di pubblicazione del film ispirato alla bambola Mattel è stata proprio incentrata su questi fotomontaggi in fucsia, da cui sono nati meme ironici.

E allora ecco la trasposizione empolese: cioè Ken volontario e Barbie segretaria dei giovani democratici.

Sarebbe divertente che il filone continuasse anche dal 27 al 30 aprile quando al Pala Expo arriveranno politici e giornalisti nazionali. Staremo a vedere, a breve verrà annunciato il programma completo.

Al riguardo Barnini ha commentato che questo tipo di comunicazione rientra nello stile del festival, citando poi una delle sue massime favorite: “Fai le cose sul serio ma non prenderti mai troppo sul serio”.

Tra i protagonisti involontari della promozione del Festival empolese nei post sui social c'è anche Dario Nardella: in molti avrete visto correrlo nella celebra scena dell’imbrattamento di Palazzo Vecchio, riadattata poi a ogni situazione. Nel caso del Dem Festival, corre proprio all'entrata del Palazzo delle Esposizioni.