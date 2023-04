"Ciao mamma ho cambiato numero", poi gli chiede soldi: la truffa via whatsapp ad una 85enne

"Ciao mamma ho cambiato numero!" è il messaggio ricevuto ieri mattina da una 85enne su WhatsApp. A questo breve sms, corredato da alcuni cuoricini, è subito seguita un'anomala richiesta di soldi. Lo sconosciuto interlocutore ha infatti chiesto all'anziana di fargli un paio di bonifici dicendo di aver urgente bisogno di soldi e promettendo poi la restituzione futura del denaro.

La signora, che in quel momento stava camminando in zona Coverciano, ha subito fermato una volante della Polizia di Stato, raccontando la storia agli agenti. La donna, a questo punto, non ha ovviamente risposto ai messaggi e la conversazione in chat non ha quindi avuto alcun seguito. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE! PUBLIACQUA NON ENTRA IN CASA TUA: questo il titolo della nuova campagna di prevenzione delle truffe agli anziani avviata proprio questa mattina, nel corso di una conferenza stampa da Publiacqua, in collaborazione con la Polizia di Stato fiorentina e con i Comuni di Firenze, Prato, Pistoia.

L’iniziativa ha lo scopo di prevenire il fenomeno delle truffe messe a segno soprattutto nei confronti degli anziani attraverso un’informazione rivolta a tutti i cittadini del territorio dove l’azienda gestisce il servizio idrico.

In molti casi i truffatori sarebbero infatti riusciti ad entrare nelle case delle vittime e a mettere a segno i loro raggiri, presentandosi anche come dipendenti della società.

La Polizia di Stato continua anche la sua specifica attività di contrasto al fenomeno e proprio questa mattina gli agenti sembrerebbero aver scoperto quella che ritengono essere una “nuova” tipologia di truffa.