Cimitero di animali d'affezione, voto contrario di Pd-M5S a Fucecchio

“Quello che è accaduto nel Consiglio comunale di martedì scorso ha dell’incredibile: la maggioranza di Sinistra e il Movimento 5stelle hanno votato contro la Mozione del Gruppo Misto (emendata da Forza Italia) che invitava il Sindaco a proporre all’Unione dei Comuni una localizzazione del Cimitero degli Animali di Affezione, proponendo, al suo posto, una Risoluzione, illegittima nella forma e nei contenuti, che rimanda l’attività all’Unione dei Comuni che, però, secondo l’art. 6 del proprio Statuto, non ha questa competenza”.

E’ profondamente amareggiato Leonardo Pilastri, Consigliere del Gruppo Misto a Fucecchio e presso l’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

“Tre anni fa ho iniziato a proporre al Consiglio dell’Unione la realizzazione di un cimitero per gli animali d’affezione, profondamente colpito dalla perdita del mio cane Scotty, e ancor di più per il fatto che, essendo stato sottoposto a eutanasia dal veterinario, avevo dovuto smaltirlo come un “rifiuto speciale”, chiuso in un sacco nero e non destinato alla sepoltura.

Dopo tante peripezie e tante discussioni sul modo migliore per costruire questo cimitero secondo le normative vigenti e in linea con gli Statuti comunali, ero riuscito, finalmente, ad avere il voto unanime dell’intero consiglio dell’Unione dei Comuni, che aveva incaricato la Commissione Lavori Pubblici di coordinare l’attività, chiedendo ai vari Sindaci la disponibilità per localizzare sul loro territorio una o più infrastrutture.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, del Consiglio dell’Unione, fanno parte anche i Consiglieri PD fucecchiesi Gorgerino e Bonfantoni e, soprattutto, il sindaco Spinelli che, a suo tempo, non furono contrari alla proposta del Consiglio dell’Unione: essi, da tanti anni sui banchi consiliari, dovrebbero conoscere bene lo Statuto dell’Unione dei Comuni che, fra le funzioni delegate dai Comuni, attivate secondo l’Art. 6 dello Statuto, non ha quella della pianificazione urbanistica, che, quindi, è rimasta ai Comuni.

Invito tutti a guardarsi la registrazione della seduta consiliare fucecchiese sul sito “Phonoweb.it”: qui non c’è lo spazio per raccontare tutte le assurdità e le tragicomiche giustificazioni addotte dai consiglieri di maggioranza per il loro voto.

Ora, delle due l’una: o la maggioranza consiliare fucecchiese ha voluto fare un dispetto ai propri concittadini, o siamo di fronte ad un evento epocale di amnesia collettiva. Non penso, infatti, che abbiano fatto questa bruttissima mossa per “calcolo politico”, visto che la proposta non aveva assolutamente niente di “politico”.

Fra l’altro, l’Unione dei Comuni potrebbe addirittura giudicare “irricevibile” la Risoluzione della maggioranza, visto che Fucecchio non partecipa al “Piano urbanistico intercomunale dell’Unione” e che ne ha sviluppato uno insieme a San Miniato che, però, non fa parte della stessa Unione.

Il risultato,” conclude Pilastri, “è doppiamente negativo: si mette un immotivato bastone fra le ruote alla realizzazione di una cosa buona e utile per i cittadini e si costringono i fucecchiesi a recarsi a seppellire altrove i propri animaletti, in territori comunali magari lontani, ma amministrati, evidentemente, da persone che prendono a cuore i bisogni della gente. Non si gestisce così la cosa pubblica, eliminando una possibilità di crescita civica della nostra Città che avrebbe contribuito a portarla a livello delle più moderne realtà europee e nazionali. Ma, soprattutto, non si fa scempio dei sentimenti dei cittadini in questo modo.”

Il gruppo consiliare di Forza Italia aggiunge: “La proposta del consigliere Pilastri, come emendata dal nostro Gruppo, non è stata approvata senza che la motivazione del rigetto sia stata fornita. In effetti non vi era ragione perché, all'esito della dovuta istruttoria ed approfondimento, il Comune di Fucecchio non arrivasse ad individuare una possibile localizzazione per il cimitero per gli animali d'affezione, soprattutto adesso che sono allo studio i nuovi strumenti della pianificazione urbanistica. E questo, è doveroso sottolinearlo, senza impegno di oneri finanziari, per le casse comunali. Era una previsione per occasioni future e per dimostrarsi sensibili verso chi non vuole dimenticare i propri amici animali anche quando non ci sono più. Purtroppo chi amministra soltanto a parole spesso si dimostra aperto e disponibile a nuovi progetti e prospettive, venendo meno a obblighi normativi, richiamati nelle premesse della mozione, cercando proposte alternative la cui legittimità è alquanto dubbia; anche per questo interpelleremo la prefettura per capire come sia possibile votare contro a recepimenti normativi (leggi nazionali e regionali) ed impegnare impropriamente l'amministrazione verso l'unione le cui competenze non ricadono sulla programmazione territoriale fucecchiese".

Sulla questione interviene, infine, anche Vittorio Picchianti, coordinatore comunale di Fucecchio di Fratelli d’Italia: “Stiamo ormai assistendo a continui cortocircuiti politici interni alla maggioranza fucecchiese che arriva quasi a sconfessare le buone intenzioni dei colleghi che siedono tra i banchi dell’Unione che, in qualche caso, sono anche le stesse persone. Si blocca, così, senza alcuna plausibile motivazione, un’importante opera dall’alta valenza sociale, arrecando un ritardo probabilmente fatale per la realizzazione del cimitero degli animali di affezione nel nostro territorio comunale”.

Fonte: Ufficio stampa