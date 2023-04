Come vedo il 25 aprile, la premiazione al Teatro del Popolo

E’ Enea Buccoliero il vincitore assoluto del Concorso “Come vedo il 25 aprile” (13° ed.) che proponeva quest’anno il tema “Liberi di pensare, Liberi di agire. Una riflessione sulla libertà di manifestazione di pensiero per il 75° anniversario della Costituzione”. La consegna dei premi si è tenuta stamani al Teatro del Popolo di fronte a una platea gremita di studenti delle scuole che hanno partecipato al concorso, a cui oltre a Castelfiorentino hanno aderito anche i Comuni di Certaldo, Poggibonsi, San Gimignano, Colle Val d’Elsa e Monteriggioni. La cerimonia è stata preceduta da uno spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della compagnia Areamista e accompagnata da alcune esibizioni di danza e musica a cura degli studenti dell’Istituto “F. Enriques”, coordinati dalla prof.ssa Daniela Casagli.

Enea Buccoliero, che frequenta la 2° G dell’Alberghiero dell’Istituto Superiore “F. Enriques”, si è aggiudicato il primo premio (400 euro) con un video nel quale ha cercato di “unire gli insegnamenti della storia, la passione per la grafica e il percorso di studi dell’alberghiero”, soffermandosi sulla tragica vicenda dei fratelli Cervi e la loro “pastasciutta antifascista”. “In un periodo di estrema povertà per la famiglia Cervi – ha osservato Enea Buccoliero nel presentare il suo lavoro – produrre chili e chili di pastasciutta, prendere a credito burro e formaggio per il gesto di offrire agli altri qualcosa rappresenta un gesto veramente importante e di grande forza comunicativa, che andava a ridare fiducia alle persone martoriate da una guerra folle. Da quel momento si cambiava, si tornava ad essere liberi, si tornava alla vita”.

Il premio sezione “scuola media” (premio 150 euro) se lo è aggiudicato Giulio Settefonti, 3° C Istituto comprensivo di Poggibonsi, per il suo pensiero dedicato alla “libertà”. La sezione artistica (premio 150 euro) è stata vinta da Federico Porcedda (5° A Grafico Pubblicitario – Istituto “F. Enriques”) per la sua opera “La libertà è fatta di pensieri liberi”, mentre per quanto riguarda la sezione letteraria è stato assegnato un premio ex aequo (75 euro cadauna) a Ahmidi Amina, 5° B Design Comunicazione visiva e pubblicitaria, e a Stella Baroncelli, 3° A Liceo Scientifico, entrambe dell’Istituto “F. Enriques”. Un premio speciale (150 euro buono acquisto materiale scolastico), infine, è stato assegnato a Giorgio Salvatici per il suo video “Libertà è: potersi esprimere con gioia e senza paura”, “un inno gioioso alla libertà” realizzato riprendendo alcune esibizioni coreografiche, sportive e di danza degli studenti dell’Enriques. A tutti i vincitori è stato consegnato dalla Presidente della Fondazione Teatro del Popolo un biglietto gratuito per uno spettacolo della stagione teatrale 2023/2024, mentre a tutti i partecipanti è stato consegnato un biglietto gratuito di ingresso al Cinema Monicelli e al Museo Be.Go.

Sono intervenuti alla premiazione il presidente del Consiglio Comunale di Castelfiorentino, Gabriele Romei, il presidente ANPI di Castelfiorentino, Marco Cappellini, la presidente della Fondazione Teatro del Popolo, Maria Cristina Giglioli, ,mentre in rappresentanza dell’Ente Cambiano Scpa era presente Ennio Furesi. Erano presenti anche Franco Gallerini, presidente del Consiglio Comunale di Poggibonsi, ed Enrico Galardi, Presidente del Consiglio Comunale di Colle di Val d’Elsa. Il Concorso si inserisce in un progetto più ampio realizzato dal Comune per la Festa della Toscana e gode di una compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

nelle foto i premiati con il presidente del Consiglio Comunale Gabriele Romei, la presidente della Fondazione del Teatro del Popolo Maria Cristina Giglioli, Ennio Furesi (Ente Cambiano Scpa). Il premio a Giulio Settefonti è stato consegnato dal Presidente del Consiglio Comunale di Poggibonsi, Franco Gallerini.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa