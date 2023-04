Concerto del 25 aprile, a Fornacette arrivano i Punkreas

Tutto pronto per martedì 25 aprile, giorno in cui si terrà la diciannovesima edizione della Festa della Liberazione a Fornacette in provincia di Pisa, organizzata dalla locale associazione Comitato 25 Aprile. Quest’anno l’evento principale è rappresentato dal concerto dei Punkreas. Prima di loro, sul palco saliranno Quartiere Coffee, Bambole di Pezza e Masu. La manifestazione, che si svolgerà come da tradizione in Piazza della Resistenza, inizierà nel pomeriggio con l’apertura degli stand del mercatino artigianale. A partire dalle 18 la manifestazione si sposterà sul palco centrale, con l’inizio dei concerti. L’ingresso all'area e ai concerti - come sempre - è gratuito. L'evento, patrocinato dal Comune di Calcinaia e dalla Regione Toscana, con la collaborazione di Punto Radio e Salty Music APS, sarà anticipato nella mattinata dalle commemorazioni ufficiali delle autorità presso il Palazzo Municipale di Calcinaia e la deposizione delle corone in memoria dei caduti in vari luoghi e monumenti del territorio.

Ad aprire il “concertone”, saranno i Masu, band livornese che mischia rock contemporaneo a testi riflessivi e sociali. A seguire, sarà la volta delle Bambole di Pezza, storica rock punk band milanese totalmente femminile da sempre impegnata sul gender equality e contro il sessismo e la violenza. Quindi, a montare sul palco saranno i Quartiere Coffee, storica band grossetana, una delle principali realtà italiane della musica reggae. Ai Punkreas spetterà il compito di chiudere da protagonisti la serata. In tour con il loro nuovissimo album “Deja vù”, i Punkreas – gruppo-simbolo del punk italiano - si affideranno al sound energico, tagliente e dal forte contenuto sociale che li ha sempre contraddistinti nella loro ultraventennale carriera. Tutti i dettagli sulla manifestazione sono sui profili social della manifestazione.

“Diciannove edizioni – spiegano gli organizzatori - non sono certo poche ma l’entusiasmo intorno a questa giornata continua a dare forza e passione a tutti i nostri volontari. Crediamo in questo genere di impegno, che si esprime anche attraverso un momento di svago e di musica, perché serve a riaffermare i valori espressi dalla Resistenza e dalla Lotta Partigiana. Si tratta di valori ancora attualissimi, necessari a una società smarrita, per una riflessione su temi fondamentali come l’inclusione, la solidarietà e la pace. Sin da adesso vogliamo ringraziare Regione Toscana e Comune di Calcinaia per il loro sostegno, e le tante associazioni del territorio che ci aiutano nell’organizzazione dell’evento.”

Dal 2005 a oggi il Comitato 25 Aprile - associazione affiliata all’Arci la cui attività è prevalentemente rivolta alla diffusione dei valori democratici e antifascisti contenuti nella Costituzione Italiana e alla promozione dei diritti umani - è riuscita a far crescere la manifestazione di anno portando a Fornacette artisti come Baustelle, Tonino Carotone, Casino Royal, Africa Unite, Eugenio Bennato, Sud Sound System, vari componenti dalla Bandabardò, Zen Circus, Teatro degli Orrori, 99 Posse, Nada, Ginevra Di Marco, Cristina Donà, Gianni Maroccolo, Massimo Zamboni, Piotta, Modena City Ramblers e Bobo Rondelli.