Conclusi incontri Alia a Quarrata, differenziata oltre il 70% nel 2023

Si è conclusa la contattazione di Alia Servizi Ambientali SpA delle utenze non domestiche, sia commerciali che produttive, presenti nel territorio del Comune di Quarrata, realizzata con lo scopo di migliorare la quantità e la qualità dei materiali raccolti separatamente, verificando la corretta gestione dei rifiuti urbani residui.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 è stato, infatti, modificato il Testo Unico Ambientale, inserendo una nuova classificazione dei rifiuti non domestici considerati simili per natura a quelli prodotti dalle utenze domestiche. L’amministrazione comunale ed il gestore hanno verificato e rivalutato i servizi di raccolta, anche in virtù degli aggiornamenti normativi, per migliorarne l’efficienza, ridurre i volumi soprattutto della frazione residua non differenziata, ed incrementare una raccolta differenziata di qualità.

Presso le utenze coinvolte sono stati consegnati materiali informativi utili al corretto conferimento dei rifiuti, come calendari di raccolta, guide e dizionari, e fatti sopralluoghi da tecnici qualificati di Alia che hanno ridefinito, insieme all’utenza, un servizio mirato in base alle singole necessità, oltrechè che la dotazione ed i volumi dei contenitori di raccolta.

Nel dettaglio, la contattazione e campagna informativa, relativa ai soli rifiuti urbani e non ai rifiuti speciali - che ogni gestore di attività, quale produttore in conformità alla normativa vigente, deve già avviare a smaltimento o recupero fuori dai servizi in concessione ad Alia – ha interessato 1.721 utenze non domestiche, oltre a più di 100 che sono state invitate a mettersi in regola anche sotto il profilo tariffario.

Oltre alla brochure informativa con tutte le indicazioni sulle corrette modalità di separazione e conferimento delle diverse tipologie di rifiuto urbano, per il cartone ed il film plastico è stato effettuato anche un volantinaggio ad hoc per ogni utenza con indicazioni sull’esposizione, calendarizzata, rispettivamente, nelle giornate di martedì e venerdì per il cartone ed il venerdì per il film plastico.

L’intervento ha permesso, ad oggi, di ridurre i volumi del residuo non differenziabile di oltre 72.000 litri.

Evidenti i primi risultati di questo intervento capillare sul territorio svoltosi tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2023: la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Quarrata è cresciuta negli ultimi anni, dal 62% del 2020 al 69,7% del 2022 (stime Alia non ancora certificate), con la possibilità di superare il 70% nel corso di quest’anno. I quantitativi di rifiuti differenziati raccolti per essere avviati a riciclo sono passati dalle 8.740t. del 2020 alle 9245t. del 2022, con costante riduzione del rifiuto residuo prodotto (da 5.186t. I del 2020 a 4.010t. del 2022) e dei rifiuti raccolti, indice di maggiore attenzione collettiva ai temi ambientali (dalle 13.917t. del 2020 alle complessive 13.274t. dello scorso anno).

Fonte: Alia - Comune di Quarrata