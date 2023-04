Debutto con vittoria per l'Etruria femminile, pallanuoto empolese in festa

Finalmente anche la pallanuoto toscana torna in vasca con il campionato di serie B femminile FIN. Ottimo inizio per la squadra empolese che raccoglie i primi tre punti. L'Etruria femminile, allenata dal coach Simone Bellucci, ha una particolarità interessante: nasce dalla collaborazione tra diverse squadre toscane, Lucca, Livorno, Pontedera e Empoli, ed ha la finalità di raccogliere le atlete in un unica compagine, per superare la difficoltà rappresentata dai numeri esigui delle quote femminili nelle squadre. Infatti, fatta salva la realtà ben più grande rappresentata dalla RN Florentia, quello di Empoli rappresenta un vivaio di fondamentale importanza per la diffusione di questo sport, ed è curato con attenzione dalla Presidente Valentina Barti e dal DS Sandro Prosperi.

Il periodo Covid non ha certo aiutato, così come la chiusura temporanea di molte piscine tra cui quella di Empoli, ma tali problemi sono stati affrontati dalle squadre toscane con collaborazioni e disponibilità di condivisione degli impianti, in particolare la piscina Nannini di Firenze, gestita dalla Rari, ha rappresentato in questi anni un aiuto prezioso, soprattutto per gli allenamenti delle giovanili, spesso condivisi con la squadra di casa.

Anche la Fin ha messo in atto iniziative per la crescita del settore tra cui allenamenti collegiali seguiti dai tecnici delle Nazionali e la riproposizione del Trofeo delle Regioni per pallanuotiste Under 15. A quest'ultimo, nei giorni dal 5 all'8 Aprile nel Polo Natatorio Fin di Ostia, la Toscana ha partecipato con una squadra composta da 8 atlete Florentia, 3 Prato, 2 Etruria, 1 Firenze, 1 Colle Val d'Elsa e si è classificata terza, portando a casa un risultato al di là delle aspettative.

Dopo il periodo delle difficoltà la pallanuoto femminile toscana giovanile sta attraversando un periodo di rinascita: sicuramente le giovani atlete potranno trovare risultati e soddisfazioni, per cui auspichiamo l'arrivo di nuove leve desiderose di mettersi alla prova in questo sport!

Femminile Serie B FIN

15/04/2023 Piscina Nannini, Firenze

Esseci Calenzano - Etruria Nuoto 5-7

(2-2, 1-1, 0-1, 2-3)

Marconcini Sara, Prosperi Martina 2, Checchi Aurora,Taddei Alessia, Elisa Baeckmann 2, Bonistalli Azzurra, Tolomei Martina, Vaccari Teresa 1, Tavani Ludovica 1, Panattoni Matilde, Loreti Ilaria 1, Mascalchi Daria, Casali Ginevra. All. Simone Bellucci.

Partita tiratissima quella tra l'Esseci Calenzano e l'Etruria Nuoto. I primi due tempi sono giocati alla pari, il risultato resta in equilibrio, soprattutto per il gioco oculato imposto dal Calenzano, conscio di avere una panchina breve, e che quindi imposta le proprie azioni più sulla fisicità delle atlete che su velocità e dinamismo. Le empolesi sembrano non trovare la strada per alzare il livello atletico ed infatti si va al cambio di campo sul 3-3. Mister Bellucci riesce a scuotere le Etruriagirls che cominciano a proporre in modo più efficace il proprio gioco, chiudendo il terzo tempo con un parziale di 0-1, ottimo per il morale. All'inizio dell'ultima frazione le nostre incrementano il vantaggio portandosi sul +2 e riescono con testa e tecnica a mantenere questo distacco fino alla fine, portando a casa 3 preziosi punti.

Note: Esseci superiorità numeriche 1/3 rigori 1/1.

Etruria superiorità numeriche 1/4.

Fonte: Etruria Nuoto