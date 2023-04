Decoro e supporto ai negozianti, Confcommercio incontro il sindaco di Castelfranco

Decoro urbano, sostegno alle attività e supporto alle iniziative. Questi i temi al centro dell'incontro tra Confcommercio Provincia di Pisa e il nuovo direttivo del Centro Commerciale Naturale con il Comune di Castelfranco di Sotto. Il presidente con delega al territorio Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli e il responsabile territoriale Luca Favilli insieme al presidente del Ccn di Castelfranco Paolo Marinari e ai vicepresidenti Valentina Bonfanti, Chiara Pistolesi e Davide Fluvi hanno presentato le loro proposte al sindaco Gabriele Toti, al vicesindaco Federico Grossi e all'assessore al Commercio Ilaria Duranti.

“Il rilancio del commercio nel centro storico di Castelfranco non può prescindere da una leale collaborazione con l'amministrazione comunale, che ringraziamo per la disponibilità e la volontà di condividere un percorso comune” afferma il presidente con delega al territorio Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.“Castelfranco è una realtà ricca di attività che chiedono misure e interventi concreti per valorizzare il centro storico ed aumentarne l'attrattività e la fruibilità”.

“Un incontro che ci ha permesso di segnalare criticità esistenti e nuove opportunità, oltre a presentare ufficialmente a sindaco, vicesindaco e assessore il nuovo consiglio direttivo del Centro commerciale naturale” dichiara il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. “Abbiamo evidenziato la necessità di una maggiore attenzione al decoro urbano del centro storico, in particolare in Corso Bertoncini e strade limitrofe, del supporto per l'organizzazione di nuove iniziative ed eventi e l'avvio di un programma di riqualificazione che preveda strumenti di sostegno per le attività commerciali e artiginali esistenti e un piano di incentivi per attrarre nuovi investimenti”.

“Le nostre richieste si basano sulla necessità di avere un centro storico più accogliente e decoroso,” ribadisce il presidente del Ccn Paolo Marinari. “Siamo convinti che attraverso la collaborazione e il gioco di squadra potremo avviare un percorso che permetterà di rivedere una Castelfranco bella e riqualificata, proprio a partire dall'impegno e dalla volontà dei singoli imprenditori e commercianti di investire e credere nelle proprie attività”.

Fonte: Confcommercio Pisa