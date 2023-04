Dramma Popolare, il nuovo vescovo Paccosi entra tra i soci

Un’assemblea speciale, quella che si è tenuta nei giorni scorsi per i soci della Fondazione Istituto del Dramma Popolare di San Miniato, guidata da Marzio Gabbanini.

In particolare per la presenza ai lavori del nuovo vescovo della diocesi monsignor Giovanni Paccosi che è entrato a far parte, quale socio di diritto, del corpo sociale.

Monsignor Paccosi - accolto dal presidente Gabbanini - ha avuto parole di elogio per questa realtà che rappresenta un’esperienza unica a livello nazionale nella drammaturgia dello spirito ed ha annunciato una sua attenzione speciale e collaborativa al Teatro del Cielo che, dal 1947, propone prime di grande livello e interroga le coscienze degli uomini.

Nella stessa assemblea, tra nuove nomine e conferme, sono stati eletti questi soci: Mauro Carugi, Simona Della Maggiore, Giovan Battista Mattii, Anna Piazza, Stefano Puccini, Silvia Ricci, Antonio Agnesi, Massimo Bacchereti, Elisa Barani, Andrea Tinghi, don Francesco Zucchelli.

Infine è stato portato all’attenzione dell’assemblea il bilancio consuntivo che ha evidenziato la solidità dell’istituto.

Presente all’assemblea anche Antonio Guicciardini Salini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che, in stretta sinergia con Credit Agricole, sostiene in modo determinante la vita del Dramma Popolare. Ai lavori ha partecipato anche il sindaco Simone Giglioli.

Fonte: Fondazione Istituto Dramma Popolare