"Foglio di via per sindacalista in volantinaggio a Campi Bisenzio"

Tante realtà che sfruttano le persone, senza alcun rispetto per il diritto alla malattia, alle ferie pagate e ai minimi sindacali. Questa è la denuncia dell'organizzazione SI Cobas, che rivendica l'impegno nella zona di Campi Bisenzio, dove ci sono diversi magazzini e fabbriche in cui sono stati portati avanti scioperi e lotte.



Un sindacalista, Luca Toscano, ha ricevuto il foglio di via dalla Questura di Firenze, per aver volantinato davanti a un negozio, all'interno del Centro Commerciale I Gigli.



Il sistema politico e istituzionale parla di legalità. Questo Governo ha detto che le imprese non sarebbero state disturbate. Quindi si deve cancellare la libertà di tutelare la dignità sui luoghi di lavoro?



Gli enti locali intendono rimanere in silenzio di fronte a quanto sta avvenendo?



Abbiamo condiviso in questi anni le piazze e le mobilitazioni del territorio tra Firenze e Prato. Per questo ci è sembrato indispensabile che all'interno di Palazzo Vecchio trovasse spazio la denuncia del SI Cobas, a cui si è affiancata la presenza di RSU ex-GKN, che continuamente si tenta di criminalizzare per la scelta di difendere una fabbrica del territorio dalla speculazione finanziaria e dalle logiche di delocalizzazione.



La sindacalizzazione dei luoghi di lavoro, rivendicata oggi da chi ha preso parola durante la conferenza stampa, è una necessità. Senza conflitti non ci sono diritti. Per questo si provano a rimuovere e cancellare.



Ringraziamo Luca Toscano e Sarah Caudiero (SI Cobas), Saqib Tariq (RSA Iron & Logistica), Dario Salvetti e Matteo Moretti (RSU ex-GKN), per averci permesso di ascoltare la loro voce, in Palazzo Vecchio.



Per ogni loro necessità, ci troveranno sempre a loro supporto.

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune