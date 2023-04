Fosso tombato da ricostruire a Castelfranco dopo il crollo del marciapiede

Partono gli interventi di ricostruzione del fosso tombato in un tratto di Via Usciana.

Dopo il cedimento di una porzione di marciapiede in quella strada (in corrispondenza della parte opposta all’ingresso del Cimitero Comunale), avvenuto a febbraio 2020, si è giunti finalmente all’intervento risolutivo. Grazie ai fondi PNRR di circa 300.000 euro, ottenuti dal Comune di Castelfranco di Sotto per la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, si è giunti alla fase di realizzazione dell’opera.

Dal 20 aprile parte ufficialmente il progetto di ripristino del fosso nel tratto compreso tra Via Einaudi e Via del Santo: circa 100 metri di tratto tombato che servirà a migliorare la sicurezza idraulica del centro ed il deflusso delle acque meteoriche. Nello specifico, sono previsti la completa demolizione della attuale copertura, il risanamento della sezione, il posizionamento di nuova struttura scatolare e la ricostruzione di una nuova copertura. La ditta incaricata dello svolgimento dei lavori è la società “COSTRUIRE S.R.L.” con sede in Montecarlo (Lucca). Gli interventi avranno una durata di circa due mesi.

“Finalmente ci siamo. Dopo gli interventi di somma urgenza che avevamo eseguito a seguito del cedimento su Via Usciana, adesso potremo avere una vera e propria soluzione al problema – ha commentato il sindaco Gabriele Toti -. Un intervento profondo che interverrà sia con l’obiettivo di garantire l’incolumità dei passanti e la sicurezza stradale, ma anche per una sicurezza del sistema idraulico in una zona centrale del nostro comune”.

“Questo intervento dà inoltre il via alla lunga programmazione di interventi per la quale il nostro Comune ha ottenuti finanziamenti PNRR – ha aggiunto il Sindaco -. Penso ai tanti lavori previsti su strade e marciapiedi, alla riqualificazione di Piazza Garibaldi, agli interventi di adeguamento degli spazi a scuola. Tante novità sono in fase di preparazione. Questo è un simbolico taglio del nastro a molti nuovi interventi che interesseranno il prossimo futuro di Castelfranco”.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

Per consentire lo svolgimento dei lavori, saranno adottati i seguenti provvedimenti modificativi della circolazione stradale, valevoli dal 20 aprile al 17 giugno 2023:

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Via Usciana, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Europa e l’intersezione con Via S. Giovacchino;

- divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Via Einaudi, nel tratto compreso tra l’accesso a Piazza Ungaretti e l’intersezione con Via Usciana;

- disattivazione del semaforo tra Via Usciana/Viale Europa/Via Don Botti vista la necessità di istituzione del senso unico alternato nel tratto interessato dai lavori di Via Usciana.

Sarà inoltre istituito senso unico alternato a mezzo semafori mobili in Via Usciana, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Europa e l’intersezione con Via Arme e tra l’intersezione con Viale Europa e l’intersezione con Via Banchini, regolamentato a seconda delle varie fasi dei lavori.

È infine istituito un divieto di transito e sosta in Piazza Ungaretti, nei tratti appositamente delimitati dalla segnaletica stradale.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa