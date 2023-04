"I fiumi più belli della Toscana", Montaione in trasferta per tre escursioni

Dopo l'appuntamento del 16 aprile scorso, continua il programma escursionistico de "Il Paesaggio Ritrovato", iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche del territorio di Montaione e dintorni.

La tripla escursione del 29-30 aprile e 1 maggio propone tre giornate nella provincia di Siena e Grosseto alla scoperta del fiume Merse e di alcuni suoi affluenti. Sabato 29 aprile la camminata inizia da Brenna per esplorare la Riserva naturale dell'Alto Merse, il torrente Gonna e suoi habitat rari; prosegue per circa 17 km, con termine intorno alle ore 16,30. Domenica 30 aprile si continua partendo da un agriturismo nel comune senese di Lama con un percorso nella natura selvaggia della valle del torrente Farma, lunghezza circa 17 km, con termine intorno alle ore 16,30. Lunedì 1 maggio, l’escursione ha come punto di partenza lo stesso agriturismo nel borgo di Lama e si sviluppa prevalentemente tra fiumi e valli toccando il Farma, il Merse, l’Ombrone e le zone termali di Petriolo. Ha una lunghezza di circa 16 km e termina intorno alle ore 16,30.

Il luogo di partenza della prima giornata è a Brenna (Siena) presso il parcheggio del fiume Merse alle ore 8,45 mentre il secondo e il terzo giorno, sempre alla stessa ora, le camminate iniziano dall’Agriturismo “Il Cantinaccio” nel comune di Lama (Siena) dove è previsto anche il pernottamento per chi non vuole rientrare a casa le sere del sabato e della domenica, pagando i servizi richiesti.

La difficoltà di tutti i percorsi è di livello escursionistico. E’ necessario essere muniti di idonee calzature da trekking, acqua e cibo sufficienti per tutto il percorso. Le escursioni sono condotte da una Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della LR 86/2016 e sono rivolte a tutti (adulti e bambini). Il trasferimento avverrà con mezzi propri e con pranzo al sacco. É prevista una quota di partecipazione individuale al giorno di 5 euro.

La prenotazione è obbligatoria, in questo caso da effettuarsi entro martedì 25 aprile. Informazioni e iscrizioni sono possibili contattando lo 0571699255 o via e-mail scrivendo all’indirizzo dell’Ufficio informazioni Turistiche di Montaione (turismo@comune.montaione.fi.it) o della guida ambientale (a.bernardini@montaionenatura.it).

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche