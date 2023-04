Infezione causa morte di una 70enne dopo operazione al ginocchio, risarcimento quasi milionario

Risarcimento da quasi 900mila euro per i familiari di una donna morta nel 2022 dopo un'operazione al ginocchio all'ospedale di Empoli. Lo riporta Repubblica Firenze. La 70enne ebbe un'infezione dopo l'operazione, partita non dal ginocchio ma da un'altra parte del corpo. L'infezione potrebbe essere partita a casa o all'ospedale, ma le conseguenze hanno riguardato la parte operata e nonostante un altro ricovero non c'è stato il tempo di un secondo intervento perché la donna è morta prima di entrare di nuovo in sala operatoria. La procedura di risarcimento è giunta dopo la trattativa con l'ufficio sinistri della Asl da parte dei familiari.