Spettacolo di beneficenza per l'associazione I ragazzi di Cerbaiola al teatro Il Momento di via del Giglio a Empoli il prossimo sabato 22 aprile alle 21. Programmato il Katia Beni Show, con la comica e mattatrice Katia Beni. Biglietto per adulti a 10 euro, gratis per i bambini sotto i 5 anni. Durante lo spettacolo si esibiranno 'gli attori di Cerbaiola', ossia i ragazzi del centro diurno. Per prenotazioni 334/1435146.