La Compagnia di Babbo Natale supera 220mila euro di donazioni

La Compagnia di Babbo Natale cambia passo arrivando a quasi 220mila euro di donazioni fra quelle dirette e quelle indirette (circa 130mila in più rispetto al 2021), un record, e definisce un orizzonte preciso, evidenziato in modo chiaro dal presidente Silvano Gori ieri, durante l’assemblea annuale elettiva, che ha visto riuniti tutti i 240 soci babbi negli spazi del cinema Astra di piazza Beccaria. Sarà Natale tutto l’anno; certo il periodo delle festività sarà sempre quello dei sorrisi, dei vestiti bianchi e rossi, delle barbe e le pance finte che rallegrano i bambini e i bisognosi, ma l’impegno è a 360 gradi, tutti i giorni dell'anno. Lo è sempre stato. Ma oggi è un fine dichiarato, un impegno preciso. Si rafforza anche la compagine societaria. Ieri è stata votata la modifica dello Statuto che porta da 16 a 25 i consiglieri (presidente compreso). Gori rieletto e benvenuti i più giovani e le donne. Ci tiene il presidente Gori, determinato a far crescere nei numeri la Compagnia e a non lasciare soldi in cassa, ma spenderli tutti. Per gli altri, per il prossimo. "Impiegare tutto quello che è impiegabile - spiega Gori - la nostra finalità è distribuire, spendere".

Tanti i progetti fatti, tanti quelli futuri, a livello cittadino, regionale, nazionale e anche oltre . Basta pensare alla missione di trasferimento dalla Polonia in Toscana di 161 tra donne e bambini in fuga dalla guerra, grazie ad una azione congiunta con il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine; alla consegna diretta a Zamosc (Polonia) di 8 quintali di alimenti destinati ai centri di accoglienza per i profughi ucraini e degli aiuti umanitari direttamente in Ucraina attraverso l’attività dei frati dell’Antoniano di Bologna già presenti sul territorio prima dell’inizio del conflitto.

Per tornare all’attività di beneficenza rendicontata ieri durante l’assemblea , solo di beneficenza diretta la Compagnia ha donato oltre 160mila euro, fra assegni di Natale, progetto a sostegno degli anziani, progetto regali di Natale, progetto per l’Ucraina. Poi ci sono le donazioni indirette da parte della Compagnia, quelle nei confronti delle associazioni. Oltre 60mila euro fra associazione culturale Tri-B00, Antoniano onlus, Misericordia di Firenze, associazione Ail, Istituto degli innocenti di Firenze, Fondazione File, Fondazione Cure 2Children, Fondazione Tommasino Bacciotti, associazione Conversando associazione Aisla, bambini dell' orfanotrofio a Nosi Be in Madagascar.

Ora c’è un altro obiettivo che il presidente Gori vuole portare a segno e che ieri ha incassato il plauso di tutti i Babbi. Le borse di studio per lo sport destinate ai ragazzi le cui famiglie non ce la fanno. "Lo sport spesso è salvezza, leva i ragazzi dalla strada, crea interesse, impegno. È formativo - spiega Silvano Gori- . È anche un modo per accendere i riflettori sulla problematica delle baby gang, sulla strada. Il nostro impegno è stare sul territorio, nei territori di nessuno e intercettare il maggior numero di bambini".

Nella prima riunione del Consiglio verranno nominati il Collegio sindacale e il Comitato etico.

Le attività della Compagnia

La Compagnia, diventata Onlus nel 2014 e Fondazione nel 2021. I destinatari iniziali dei progetti di aiuto della Fondazione erano fin dall’inizio le famiglie con bambini in difficoltà

a cui da un po’ di anni si sono aggiunte anche le persone anziane e i soggetti più deboli.

In particolare, in collaborazione con la Caritas e i Servizi Sociali del Comune di Firenze, la

Compagnia destina annualmente la maggior parte delle somme raccolte alle famiglie bisognose certificate. Ogni anno vengono consegnati, infatti, più di 200 assegni circolari a famiglie con bambini e ad anziani soli per trascorrere un Natale più sereno.

Tra le varie attività della Fondazione svolte in questo anno segnaliamo la campagna informativa sui disturbi del comportamento alimentare (anoressia e bulimia) svolta nei licei fiorentini con l’Associazione Conversando Onlus, i laboratori educativi nell’ambito del progetto “Le Chiavi della Città” del Comune di Firenze dedicato ai bambini delle scuole elementari fiorentine rivolto alla gestione delle emozioni e della socializzazione dopo i distanziamenti per il Covid, la campagna di informazione e prevenzione andrologica “Amore senza ostacoli” che si svolge negli Istituti Superiori italiani in collaborazione con la Società Italiana di Andrologia. La Compagnia ha inoltre portato un sorriso a piccoli pazienti del Meyer, accompagnati dalle rispettive famiglie organizzando una gita di due giorni a Gardaland, in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti. Costanti aggiornamenti sulle attività svolte sono disponibili sul sito: www.lacompagniadibabbonatale.it. Ogni piccolo gesto, unito agli altri, può trasformarsi in un mondo di solidarietà. Tutto ciò è stato reso infatti possibile anche grazie alle donazioni esterne. E’ possibile sostenere la Compagnia di Babbo Natale tramite libere donazioni fiscalmente detraibili facendo anche tramite la donazione del 5x1000 indicando nel riquadro “Settore Onlus” il Codice Fiscale 94242500489.

Elenco nuovi consiglieri

Sandra Baffetti, Alberto Baldi, Gaia Bartolozzi, Sergio Benocci, Marta Bonci, Alessandro Borgherini, Andrea Bosi, Maurizio Brandini, Settimo Caputo, Marco Conti, Giovanni Donnini, Franco Faldi, Cristiano Foderaro, Marco Gabbuggiani, Alessandro Gallori, Nicola Mondaini, Ubaldo Nocentini, Piero Nonni, Silvia Panicucci, Tommaso Pratovecchi, Cinzia Trapani, Andrea Ungar, Marco Antonio Vallini, Riccardo Zucconi.