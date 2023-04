"La libertà è musica e parole", a San Casciano il concerto per la Festa della Toscana

Venerdì 21 aprile 2023, alle ore 21.00, presso la Chiesa della Misericordia di San Casciano in Val di San Casciano in Val di Pesa, si terrà uno spettacolo unico nel suo genere: una serata interamente dedicata al tema della Festa della Toscana: art. 21: " Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". L'evento ha per titolo "La libertà è musica e parole"

Nella Chiesa-museo della Misericordia grande evento per la Festa della Toscana venerdì 21 aprile 2023, alle ore 21 quando i giovani talenti della scuola secondaria di primo grado "Ippolito Nievo" - Istituto Comprensivo "Il Principe" dirigente prof. Marco Poli - costituitisi in orchestra sotto la guida del maestro Michele Bianchini, si esibiranno in concerto.

In apertura la musica del pianoforte di Stefano Cencetti accompagnerà la mezzosoprano Bettina Bianchini in un programma musicale che spazia da Vivaldi - dall'Oratorio Juditha Triumphans RV644 "Quo cum patriae" "Si fulgida per te"; Stabat Mater RV621 "Fac ut ardeat", a Haendel con The Messiah HWV56 "He was despised...". L'evento nasce in collaborazione con l'Associazione culturale La Porticciola, il cinema Teatro Everest, l'ACLI, è patrocinato dal Comune di San Casciano in Val di Pesa e realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell'ambito del Bando: Festa della Toscana 2022.

Di questo evento, arricchito dalla partecipazione del professor Roberto Cacciatori e della professoressa Carla Ghirlandini che esporranno riguardo alla storia della Misericordia sancascianese e sul tema della libertà di parola, di pensiero, e la libertà del dono del volontariato, è parte integrante la lettura di fiabe, scritte dalla storica dell'arte Giovanna M. Carli, interpretate dai giovani volontari della Misericordia.

"I protagonisti di questa serata - ha affermato il Governatore, prof. Marco Poli - sono pronti a conquistare il pubblico con la loro passione e il loro impegno. Questo evento musicale e culturale ideato e progettato da Giovanna M. Carli per la Festa della Toscana, è un'altra occasione per apprezzare in tutta la sua bellezza e spiritualità la Chiesa della Misericordia che si apre sempre di più alla cittadinanza offrendo eventi culturali molto significativi. Ringrazio per la loro collaborazione i volontari e i collaboratori che rendono questi incontri, momenti di scambio e di dono reciproco. Grazie anche a coloro, moltissimi, che partecipano sempre più numerosi, mostrando di apprezzare quello che riesce a fare l'Arciconfraternita di Misericordia per la propria comunità".

L'evento aperto a tutti è a ingresso libero. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3450996708.

Fonte: Ufficio stampa