"La mia preghiera per il Sinodo": il papa scrive al vescovo di Pistoia

“Vi assicuro la mia preghiera per il Sinodo diocesano. Andate avanti con fiducia, gioia e coraggio, lasciandovi condurre dallo Spirito Santo”. La preghiera che arriva in una missiva al Vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, è la preghiera di Papa Francesco, che affida ad una lettera il suo messaggio per il Sinodo della Diocesi di Pistoia, apertosi lo scorso 25 marzo e che in queste settimane vede tutto il territorio diocesano impegnato nel cammino verso le attese di Vangelo.

"Con grande gioia e sorpresa - sottolinea il Vescovo di Pistoia, Monsignor Fausto Tardelli - abbiamo ricevuto questa lettera autografa di Papa Francesco, che ci augura di agire con forza e lungimiranza nei lavori di questo importante Sinodo. Con questo conforto del Santo Padre possiamo continuare con ulteriore gioia il cammino sinodale".

“Desidero ringraziare te e la Comunità diocesana - scrive Papa Francesco rivolgendosi al Vescovo Tardelli - per la lettera del 19 marzo scorso e per le espressioni di filiale affetto e di vicinanza spirituale che mi avete manifestato”.

Un messaggio che il Santo Padre conclude con una benedizione ed una richiesta. “Invocando la protezione della Beata Vergine Maria - termina nella sua missiva Papa Francesco - di cuore benedico l’intera Comunità diocesana di Pistoia. Per favore, continuate a pregare per me!”.

Il XX Sinodo della Chiesa di Pistoia ha visto il suo avvio liturgico con la Santa Messa del 25 marzo 2023 nella Cattedrale di San Zeno. Un momento storico perché si tratta del primo Sinodo diocesano dopo oltre 85 anni: l'ultimo, infatti, si era svolto nel 1935.

Fonte: Diocesi di Pistoia