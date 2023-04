La Provincia di Livorno insieme alla Guardia di Finanza per la legalità economica

Il Presidente della Provincia di Livorno, dott.ssa Sandra Scarpellini e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, Col. t.ST Cesare Antuofermo, hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa volto al rafforzamento della collaborazione nell’ambito della legalità economica, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse pubbliche derivanti dal PNRR.

Il protocollo disciplina e incoraggia lo scambio informativo tra l’Amministrazione provinciale di Livorno e la Guardia di Finanza: la Provincia di Livorno si impegna a trasmettere al Comando provinciale le informazioni e le notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria di cui sia venuta a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario, attuatore o quale stazione unica appaltante, mettendo a disposizione della Guardia di Finanza dati e informazioni utili. Il Comando provinciale, a seguito delle informazioni ricevute, assicurerà il raccordo informativo e curerà l’interessamento della componente territoriale competente per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d’iniziativa, comunicando alla Provincia, dove si riveli necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l’esito degli interventi.

Fonte: Ufficio Stampa