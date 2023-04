Sabato 22 aprile, alle ore 18, in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli, la Libreria NessunDove in collaborazione con ANPI Empoli, leggerà degli estratti per celebrare l'anniversario della Liberazione. In memoria, infatti, della resistenza italiana verranno letti brani tratti sia dai classici della letteratura italiana che estratti della resistenza locale empolese e anche inerenti la letteratura per l'infanzia.

Fonte: Libreria NessunDove