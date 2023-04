Liber@mente Connessi, la parola ai ragazzi delle scuole di Vinci

Al via l’ultima fase del progetto Liber@mente Connessi all’Istituto Comprensivo di Vinci con l’evento conclusivo di questa significativa esperienza: La parola ai ragazzi, che si svolgerà presso l’aula multimediale della scuola secondaria di I° grado di Sovigliana.

Il progetto Liber@mente Connessi presentato dal Centro Aiuto Donna Lilith, centro antiviolenza delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, con il Patrocinio del Comune di Vinci e finanziato dal Dipartimento di politiche per la famiglia, intende sensibilizzare, informare e formare i ragazzi e le persone adulte che gravitano intorno ai giovani, ovvero le famiglie e i/le docenti, su quelle che sono le caratteristiche del fenomeno del cyberbullismo e le modalità di comprensione dello stesso e soprattutto fornire strumenti per poter intervenire in modo adeguato.

L’azione ha previsto una formazione a più livelli, che ha riguardato i genitori, i docenti e alcune classi della scuola secondaria di I° grado in cui sono stati forniti strumenti operativi e di facilitazione nella comunicazione con gli adolescenti e tra pari.

Le Psicologhe del Centro Lilith hanno affrontato con gli studenti e le studentesse il tema della violenza tra pari, del bullismo e del cyber-bullismo, oltre che del rispetto delle regole, di sé stessi e degli altri, degli atteggiamenti pro sociali e dell’accettazione delle “diversità”, utilizzando strumenti di lavoro quali video, laboratori in piccoli gruppi, schede/stimolo, storie, role playing.

In quest’ultimo evento i ragazzi e le ragazze, come cittadini attivi e consapevoli, presenteranno i lavori svolti in classe, attraverso l’allestimento di una MOSTRA di video e immagini e attivando un confronto vivace tra generazioni.

Fuori dalle mura scolastiche, nel piazzale della scuola, le famiglie potranno conoscere lo Sportello itinerante di Liber@mente Connessi, un punto mobile che cerca di intercettare ragazzi e ragazze, nonché le loro famiglie, incontrandoli in ambienti informali e facilitando segnalazioni e attività di prevenzione.

Il progetto fa parte delle numerose azioni che la scuola da anni svolge su tematiche attuali di notevole rilevanza sociale, che costituiscono parte integrante del curricolo scolastico, al fine di accrescere nei ragazzi le competenze civiche, favorire un atteggiamento critico e consapevole verso il mondo, vivere l’esperienza scolastica in condizioni di benessere e salute.

Fonte: Istituto comprensivo di Vinci