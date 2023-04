Mensa e scuolabus, in Valdera aperte le iscrizioni per il 2023-24

Dal 20 Aprile al 31 maggio sono aperti i termini per l’iscrizione ai servizi scolastici per l’a.s. 2023/2024 nei sette comuni dell’Unione Valdera Scuolabus, mensa, pedibus, sorveglianza pre e post scuola. Questi i servizi scolastici a cui dal 20 Aprile al 31 Maggio 2023 si potrà effettuare l’iscrizione l’a.s. 2023/2024 per i sette Comuni dell’Unione Valdera ovvero Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera.

Le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado in uno dei sette comuni dell’Unione, e desiderano usufruire dei servizi scolastici della mensa, del trasporto scolastico, del pedibus e/o della sorveglianza pre/post scuola per il prossimo anno scolastico, non dovranno fare altro che collegarsi al sito dell’Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it e cliccare sul link alla voce “Mensa e trasporto scolastici” e successivamente al Comune di iscrizione scolastica per presentare online la propria domanda. Tutti i moduli di iscrizione contengono al loro interno le richieste complementari legate al servizio di interesse.

Si può accedere al portale con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE) o con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Per facilitare gli utenti che hanno difficoltà nell'utilizzo dei mezzi informatici, sono attivi gli sportelli di assistenza, a cui rivolgersi previo appuntamento telefonico. L’elenco degli sportelli è disponibile online sul sito istituzionale dei singoli comuni o sul portale dell’Unione al link “Guida ai servizi scolastici” alla voce “Sportelli e orari di apertura”.

Fonte: Unione Valdera