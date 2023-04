Mondiali per pastore belga, bronzo storico per la pesciatina Rachele Corradini e Hydra

Rachele Corradini e Hydra formano una coppia inseparabile. Lei viene da San Quirico, vicino Pescia, e ha ventiquattro anni. Lui di anni ne ha quattro, è un pastore belga malinois. Insieme hanno preso una medaglia di bronzo spettacolare ai FMBB World Championship. Un mondiale che ha visto la toscana portare l'Italia sul podio.

A Oradea, in Romania, è andato in scena il campionato mondiale di pastori belga. Corradini ha conquistato il terzo posto nelle prove di agility e jumping: "Per me è stato un tourbillon di emozioni, tutte emozioni fortissime e positive". Oltre a Hydra ha partecipato al mondiale un altro pastore belga di Corradini, Japi, che ha sei anni e anche lui è arrivato in finale.

La pesciatina aveva voglia di salire su quel podio: "L'anno scorso i mondiali in Grecia non è andato benissimo. Dopo quell'esperienza mi sono concentrata e ho lavorato molto con Hydra e Japi. Mi sono allenata molto, sia con i cani sia anche personalmente con un personal trainer. Alla fine ce l'abbiamo fatta, dopo un periodo di fatica e sofferenza".

"Una soddisfazione grandissima - spiega ancora Corradini - frutto di tanto allenamento ma soprattutto passione, dedizione e sacrificio. Queste prove sono un concentrato di emozioni proprio come accade nel rapporto uomo-cane. Tanto gioco, coccole, ma anche regola, rispetto e lealtà. L'emozione è alle stelle".

Il rapporto con i suoi cani è quello di una simbiosi: "In pratica loro sono il mio prolungamento oltre che dei compagni di vita, Hydra l'ho visto crescere." Corradini è figlia d'arte, figlia di Diego Corradini gestore del Rifugio per cani Valdiflora: "Abbiamo sempre pensato agli animali. Credo che la mia prima parola non sia stata mamma o papà, ma un abbaio...".

E adesso? "Ora ci prepariamo al mondiale dell'anno prossimo, però abbiamo anche dei trofei o delle selezioni da affrontare. Hydra e Japi hanno riposato ma adesso è tempo di tornare a correre".