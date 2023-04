Nave Emergency a Carrara, concluso lo sbarco dei 55 migranti

Intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 19 aprile, si è concluso lo sbarco al porto di Marina di Carrara dei 55 migranti a bordo della nave Emergency Life Support, che li aveva soccorsi il 15 aprile scorso nelle acque del Mediterraneo centrale. Presi in carico dalla Croce Rossa, i migranti sono stati trasferiti al centro fieristico di Carrara Fiere dove è stata allestita la prima accoglienza con postazioni per visite sanitarie e per le procedure di identificazione delle forze dell'ordine. In seguito i migranti saranno distribuiti, come spiegato dal prefetto di Massa Carrara Guido Aprea, nei centri di accoglienza della Toscana.

I migranti arrivati questa mattina alla banchina Taliericio provengono da Bangladesh, Chad, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Palestina, Somalia, Sudan: tutti paesi segnati da conflitti armati e crisi umanitarie. A bordo, 46 uomini adulti, tre donne adulte, tre bambini di 7, 6 e 2 anni e tre minori non accompagnati tra i 15 e i 17 anni.

Ad attendere l'arrivo della nave di Emergency c'era anche la sindaca di Carrara, Serena Arrighi, con la protezione civile schierata per l'accoglienza. Non è la prima volta che Marina di Carrara viene scelta come porto di destinazione di una nave ong, ma successe già nel gennaio scorso con la Ocean Viking che aveva a bordo 95 migranti. La differenza rispetto a gennaio, ha spiegato la sindaca parlando dell'organizzazione messa in atto dal comune, "è che appena arrivati ci sarà anche un tè caldo perché arrivano infreddoliti".

"Questa provincia, ogni volta che è stata chiamata nei momenti di emergenza, ha dato il meglio di sé", ha affermato Gianni Lorenzetti, presidente della provincia di Massa Carrara. "Il nostro sistema di accoglienza - ha spiegato Lorenzetti - è un po' diverso rispetto a quello degli altri porti, noi siamo un porto piccolo. Uno dei primi punti di riferimento per la polizia di Stato, per il ministero degli Interni, è il riconoscimento dei migranti appena escono dalla nave, per cui abbiamo ideato questo sistema del pullman dove farli salire attraverso un cordone, per portarli dentro una struttura protetta, il centro fieristico ImmCarraraFiere, ed effettuare lì tutte le procedure per l'identificazione".