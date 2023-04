Protezione Civile, alla Toscana 1,3 milioni di euro per esigenze urgenti e potenziare gli interventi

E’ stato espresso parere favorevole dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella Conferenza Unificata di oggi per il rifinanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo di Protezione Civile.

Il Fondo viene erogato al fine di potenziare il sistema di Protezione Civile delle Regioni e degli Enti locali ed intervenire direttamente per fronteggiare le esigenze più urgenti.

Fondo regionale di Protezione civile Regione Totale Abruzzo 780.071,60 Basilicata 603.116,92 Calabria 1.155.527,41 Campania 1.680.581,18 Emilia-Romagna 1.586.358,34 Friuli-Venezia Giulia 692.278,39 Lazio 1.501.335,35 Liguria 575.136,99 Lombardia 1.581.048,54 Marche 745.396,34 Molise 496.094,94 Piemonte 1.142.983,44 Puglia 991.046,74 Sardegna 954.141,90 Sicilia 1.500.267,21 Toscana 1.384.522,03 Umbria 622.926,13 Valle d’Aosta 695.530,17 Veneto 1.311.636,37 Totale 20.000.000,00

Fonte: CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME