San Donato, il coordinatore della consulta diserta incontro di Protezione Civile: "Vogliamo date per lavori sulla sponda dell'Arno"

Polemica tra la Consulta territoriale di San Donato e la giunta Giglioli. Il coordinatore della Consulta Roberto Bartalini rende noto alla stampa delle comunicazioni in merito all'incontro convocato per oggi, mercoledì 19 aprile, inviata al Consiglio comunale e alla giunta.

"Nell'ultima consulta del 16 gennaio il sindaco Simone Giglioli e l'assessore Marzia Fattori si erano presi l'impegno di fissare un incontro in regione entro marzo per chiarire una volta per tutte quando si darà inizio e fine ai lavori sulla sponda dell'Arno iniziati da circa tre anni e mai proseguiti da ben due imprese diverse", spiega Bartalini.

"Fino a oggi non ho avuto nessuna conferma di appuntamento con il Genio Civile e con la Regione. La questione si protrae dal 2011 e la Regione ha stanziato nel 2016 i fondi necessari allora per eseguire i lavori". Nelle ultime settimane però è stato programmato dalla giunta un incontro per la presentazione del piano di protezione civile, che si terrà alle 21.30 stasera alla sala parrocchiale di San Donato alla presenza delle associazioni di Protezione Civile. A cui, come ha specificato, Bartalini non parteciperà in dissenso.