Aquiloni e fiori, grande partecipazione in una San Miniato colorata

(Foto Danilo Puccioni)

Soddisfazione per l’ottima riuscita dell’ultima edizione della Festa degli Aquiloni e della Mostra Mercato dei Fiori: a esprimerla è Fondazione San Miniato Promozione, che ha svolto il ruolo di regia e di promozione mediatica della giornata “di festa” a San Miniato, fra aquiloni in cielo e fiori a terra. Un successo – dimostrato dal grande afflusso di persone in centro storico – frutto del lavoro di squadra fra enti, associazioni e fondazioni del territorio: “Un’esperienza – sottolinea il presidente di Fondazione SMP Marzio Gabbanini – da ripetere e potenziare”. Anche il ritorno di Borgo Fiorito – iniziativa che invitava residenti e commercianti ad abbellire i propri immobili con composizioni floreali – ha registrato un’ottima partecipazione, rendendo più belli i già suggestivi scorci del centro cittadino.

(Foto Danilo Puccioni)

“Un plauso – aggiunge Gabbanini – all’amministrazione comunale e a Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per il sostegno e a tutte le realtà - Pro Loco, Comitato Manifestazioni Popolari, Mercato della Terra, Fuoriluogo servizi per l’arte - che si sono spese per l’ottima riuscita dell’iniziativa e di tutti gli eventi in programma, come il lancio delle mongolfiere, il corteo storico, l’asta degli aquiloni dipinti e il Mercatale. Quando ci sono collaborazione e condivisione i frutti si vedono innegabilmente”. Appuntamento a giugno con un cartellone di iniziative per la valorizzazione del tartufo nero estivo, all’interno del progetto “San Miniato tartufo tutto l’anno”.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - Ufficio stampa