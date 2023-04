"Ho dimenticato la patente a casa", ma gliel'avevano ritirata: denunciato

I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno denunciato un uomo di 41 anni alla guida di un furgone proprietario di terzi sul territorio di Santa Croce. L'uomo era senza patente e l'uomo ha affermato di aver lasciato i documenti a casa durante il controllo della pattuglia. Ma i militari hanno appurato che anche alcuni giorni fa gli era stata comminata una multa per lo stesso reato. Quindi è stato accompagnato in caserma per altri accertamenti: la patente di guida data per “dimenticata” a casa in realtà era stata ritirata dalla Prefettura di Pisa nel 2021. Così è stato denunciato.