"Scatta alle Cascine", gara nel parco a favore del Banco Alimentare

Torna l’appuntamento che è ormai diventato una bellissima abitudine per i fiorentini e non solo: domenica sarà ancora una volta il tempo di "Scatta alle Cascine".

Da ben 11 anni infatti Leo e Lions, con la presenza in questa edizione ad oggi di 22 Club Leo e Lions della Toscana, organizzano questo evento che ha permesso di raccogliere quasi 70mila euro destinati, principalmente, ad acquistare macchinari e strumentazioni per il Banco Alimentare, diventando un aiuto concreto per le attività quotidiane del Banco. Quest’anno, in particolare, si punta all’acquisto di un muletto per caricare tutti quei prodotti destinati ad arrivare nelle mense delle strutture caritative convenzionate con noi.

La gara podistica e la passeggiata si svolgeranno nel fiorentino Parco delle Cascine domenica 23 con ritrovo a partire dalle 8.00 e partenza ufficiale alle 9.30 da piazzale Kennedy. Parallelamente si svolgerà, anche quest’anno, il concorso fotografico che vedrà la premiazione in Sala d’Arme di Palazzo Vecchio il 24 maggio.

Come di consueto parteciperanno alla corsa l'Associazione I Maratonabili ASD onlus e per la prima volta le Associazioni “Passiamo anche Noi” e “Asd Blind Fighters”. Sarà presente inoltre l’Associazione Voa Voa che illustrerà il primo progetto pilota in Italia il secondo al mondo di Screening neonatale della MLD.

La manifestazione ha ottenuto anche quest’anno il Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e la collaborazione del Quartiere 4. E’ atteso alla partenza l’assessore fiorentino allo Sport, Cosimo Guccione.

Per iscrizioni e maggiori informazioni si può consultare il sito www.scattallecascine.it

Fonte: Ufficio stampa