Sicurezza in bici, a Poggibonsi una lezione in piazza per i più piccoli

Sicurezza, comportamenti da tenere, regole e attenzione sulla strada quando si è in bicicletta. Dopo la gara ciclistica Eroica Juniores Nations Cup venerdì prossimo 21 aprile in centro ci sarà una lezione speciale di educazione stradale per raccontare ai più giovani i comportamenti giusti da tenere in bicicletta, divertendosi. Location: piazza Matteotti. Mezzo di trasporto, come detto, la bici. Target: i bambini e i ragazzi che vanno a scuola, elementari e medie. Appuntamento per tutti: alle 18.30. In cattedra: la Polizia Municipale di Poggibonsi.

"Occasioni di questo tipo rappresentano sempre momenti per imparare e divertirsi - spiega l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – Con le attività che la nostra Polizia Municipale proporrà, bambini e ragazzi potranno fare esercitazioni pratiche, imparare meglio le regole, ma anche ad essere attenti, consapevoli. Tutto questo per mettere in atto comportamenti utili alla sicurezza della circolazione stradale e quindi alla sicurezza di tutti".

Si inizia, come detto, 18,30. Piazza Matteotti sarà 'allestita' con la segnaletica stradale necessaria, sia orizzontale, ovvero sul terreno, che verticale, ovvero i cartelli stradali, per svolgere al meglio la lezione che prevede uno schema di circolazione preciso. Ovvero, si parte da un tratto di strada a doppio senso che si inserisce in un senso unico, poi entrambi confluiscono in una rotatoria. Due ragazzi per volta, ad intervalli regolari, con le loro bici partiranno per fare questo "tratto di strada", preparato appositamente dalla Polizia Municipale. In questo modo sarà riprodotta una tipica situazione di traffico che, con il trascorrere del tempo, aumenterà gradualmente d’intensità. Così bambini e ragazzi si renderanno conto di come funziona la circolazione stradale, ma non solo. Avranno anche la percezione delle criticità che l’aumento progressivo del traffico determinata e dovranno fare maggiore attenzione alla sicurezza. "È un gioco – conclude Salvadori – che punta sull’attenzione e sulla consapevolezza. Gioco che però induce bambini e ragazzi a rendersi conto di tanti modi non corretti di stare nelle strade vere, quelle dove ci sono le auto. Invitiamo davvero tutti, genitori e ragazzi, ad aderire e ringraziamo i Comprensivi di Poggibonsi per l’aiuto che ci potranno dare nel diffondere l’iniziativa".

Fonte: Comune di Poggibonsi