Sigarette elettroniche e prodotti da fumo senza licenza, denuncia a Pistoia

Una rivendita di prodotti da fumo di Pistoia è stata controllata dalla polizia municipale di Pistoia e l'agenzia delle Dogane e Monopoli.

Al titolare è stata contestata una serie di violazioni amministrative e penali.

Durante l'operazione sono stati rinvenuti ingenti quantità di prodotti liquidi da inalazione, con e senza nicotina, posti in vendita sugli scaffali per un totale di circa 3.300 confezioni che il titolare non poteva vendere, in quanto non in possesso della prevista licenza rilasciata dai Monopoli di Stato.

Per questo motivo la merce è stata sottoposta a sequestro penale, il titolare denunciato e nei prossimi giorni verrà quantificata l'entità della sanzione amministrativa prevista in questi casi.

Il relativo procedimento penale è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari e l'effettiva responsabilità della persona indagata, in uno con la fondatezza dell’ipotesi d'accusa, sarà vagliata nel corso delle successive fasi processuali.

In più c'erano prodotti privi delle informazioni in lingua italiana, in violazione del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Dunque sono state sottoposte a sequestro ben 9.088 sigarette elettroniche, vaporizzatori e resistenze irregolari ed alla segnalazione del responsabile alla Camera di Commercio di Prato-Pistoia, per l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, che potrà arrivare nel massimo a 25.823 euro.

La Polizia Municipale ha verificato, poi, l'assenza della prevista licenza di vendita rilasciata dal Comune, così 4 mila pezzi di prodotti di tabaccheria sono stati sequestrati e al titolare è stata contestata una sanzione pari a 5 mila euro.