Siglato in Prefettura l’Accordo per la costituzione del Presidio Unitario Territoriale

In attuazione del Protocollo d’intesa siglato il 20 ottobre 2022 tra i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e Finanze, è stata formalizzata questa mattina, presso il Palazzo del Governo, con la sottoscrizione di un apposito Accordo tra il Prefetto Maria Luisa D’Alessandro ed il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa/Pistoia, Paolo Di Carlo, l’attività di impulso e supporto al monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR, già in corso da diversi mesi, con la partecipazione di tutti gli enti locali del territorio.

L’intesa – ha dichiarato il Prefetto - rappresenta un ulteriore tessera del complesso mosaico di iniziative promosse, anche in sede di Conferenza Provinciale Permanente della Prefettura di Pisa, per potenziare l’efficacia complessiva dei processi di gestione e attuazione delle progettualità PNRR mediante l’approfondimento delle criticità riscontrate dagli enti interessati quali soggetti attuatori e l’attivazione di proficue sinergie interistituzionali per la celere e precisa definizione delle procedure.

In prosecuzione dell’attività avviata, l’ organismo così formalmente costituito, si occuperà anche di promuovere attività formative e divulgative a favore dei Comuni e degli Enti Territoriali sul tema.