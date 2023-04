Furto di cassaforte, cambiamonete e macchina erogatrice in una sala slot di via Caduti di Nassiriya a Scandicci, in zona industriale. Questa notte alle 3.30 i soliti ignoti hanno divelto la porta inferriata con un'auto rubata da poco. Sul posto i carabinieri di Scandicci che indagheranno anche con i sistemi di videosorveglianza di zona. Il danno è da quantificare.