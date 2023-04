Spaccio in Valdichiana e furto di catalizzatori, 100 carabinieri nella maxi operazione

Grande operazione antidroga con 100 carabinieri operanti nelle province di Siena, Arezzo, Perugia, Terni e Monza e Brianza.

I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare nei confronti di 10 persone (7 destinatarie del provvedimento cautelare degli arresti domiciliari e 3 sottoposte ad obbligo di dimora nel comune di residenza) per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato con violenza sulle cose e favoreggiamento.

Le indagini si sono tenute da febbraio a dicembre 2021 per mano dei carabinieri di Montepulciano, per sgominare una rete di spacciatori della Valdichiana senese e aretina dedita al trasporto e allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Uno degli indagati per trasportare la droga l'ha nascosta in un vano sotto la leva del cambio, dalla capienza fino a 5 kg, con una 'combinazione segreta' di mosse per sbloccare il nascondiglio.

In più a tre indagati si contesta anche il furto di numerosi catalizzatori di auto, commessi tra ottobre/novembre 2021 a Sinalunga, Montepulciano, Massa Martagna e Foiano della Chiana. Sono gli elementi inseriti nell’impianto di scarico delle auto per il trattamento dei gas, il cui valore può arrivare a raggiungere, per i modelli premium, anche i 1.000 euro cadauno. Ciò li rende facilmente inseribili nel mercato nero dei pezzi di ricambio, oltre al fatto che tali elementi contengono diversi metalli rari, il cui valore supera di decine di volte quello dell’oro.

Nel corso dell’indagine, inoltre, sono stati:

- sequestrati complessivamente 7 kg di cocaina e 14 g di hashish, per un valore complessivo all’ingrosso di oltre € 300.000, che sarebbe triplicato nello smercio al dettaglio;

- sequestrati oltre 70.000 € in contanti, nella disponibilità di un indagato;

- arrestate in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio 6 persone (3 delle quali destinatarie anche della misura cautelare);

- denunciate a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti, complessivamente, 26 persone (10 delle quali destinatarie della misura cautelare da eseguire);

- segnalate amministrativamente alle competenti Prefetture diverse decine di acquirenti, ritenuti assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale;

- recuperare e sequestrare 14 catalizzatori.

Gli arrestati sono stati trasferiti ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dell’operazione sono state eseguite anche 23 perquisizioni locali presso i luoghi di residenza e di domicilio degli indagati, situati non soltanto nella provincia di Siena ma anche in quelle di Arezzo, Perugia, Terni e Monza e Brianza.