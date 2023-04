Teatro, a Marcialla uno spettacolo in vernacolo empolese

Teatro popolare toscano e le risate sono assicurate al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle – Firenze). Sabato 22 aprile 2023 alle 21,30 e domenica 23 aprile alle 17,00, la compagnia teatrale “Pien di beghe” presenta “Il furto della fontana del porcellino” di Massimo Beni. Libero adattamento in vernacolo empolese.

Due atti liberamente riadattati in chiave empolese con un finale inedito. Sul palco prima assoluta per i nuovi attori Alessio Squilloni, Roberto Tortora, Claudia Palaggi e Alessandra di Geronimo che si aggiungono a Carla Stefanelli, Massimo Valori, Valentina Tinti, Claudio Caioli, Barbara Fattori e Cinzia Scardigli. Rispetto alla commedia originale, ambientata a Firenze nei primi giorni di novembre del 1966, la versione di Pien di Beghe avrà luogo a Empoli. Nell’originale Agenore, Arturo e Il Bigio sono tre artigiani fiorentini che tirano a campare con il loro mestiere e che comunque non navigano nell’oro: ombrellaio, arrotino, spazzacamino. Adesso saranno tre artigiani empolesi, che accetteranno una bella ricompensa in denaro da parte di una vedova americana per portarle la fontana del porcellino, da mettere sulla tomba del marito defunto. Lo spettacolo prevede un prologo in rima, qualche composizione rimata durante la commedia ed un epilogo finale parimenti in rima.

La direzione artistica della stagione - Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli (prosa e jazz & wine), troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi, mentre Ornella Detti e Laura Masini pensano al teatro popolare toscano. La parte formazione è a cura di Teatro Riflesso. Organizzazione generale dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Music Pool, La Botteguccia e Teatro Riflesso.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348. Web: www.teatromargherita.org – e-mail: info@teatromargherita.org. Prevendita biglietti: Bar Civico Duecentodue (ex Bar Italia) Tavarnelle Val di Pesa – telefono 3398673283, Merceria Gabbrielli/Marcialla – telefono 055 8074217, Bar Sport 21 a Barberino Val d’Elsa – Telefono 0558075284, Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli. Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.

Il programma – (Gli appuntamenti della domenica sono alle 17 e negli altri giorni alle 21,30).

Aprile prosegue sabato 29 con jazz & wine che propone “Voyages” Stefano Maurizi & Michele Rabbia & Michelangelo Scandroglio in concerto. Maggio apre sabato 6 con il teatro a km0 e la musica del Quartetto Tetra + Quintetti in “Signore e Signori buonasera”. Chiusura domenica 28, altri eventi, con la filarmonica “Giuseppe Verdi” di Marcialla che presenta il “Concerto di Primavera” e il “Concerto degli allievi della Scuola di musica di Marcialla”. Direttore Adriano Scoccati.

Fonte: Ufficio Stampa