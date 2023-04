Vent'anni di Fiera di Primavera: torna il mercato intorno allo stadio di Firenze

Domenica 23 aprile 2023 dalle ore 9 alle 19 gli ambulanti Fiva Confcommercio vi aspettano al Campo di Marte (Firenze) per il ritorno del mercato più atteso dell’anno: la Fiera di Primavera, il grande mercato che da tradizione si svolge attorno allo stadio Artemio Franchi di Firenze, lungo i viali Manfredo Fanti e viale Paoli.

Quest’anno la Fiera festeggia un compleanno importante: sono infatti ben venti le edizioni realizzate fino ad oggi, un numero importante per un’iniziativa che da sempre raccoglie numeri altrettanto interessanti quanto a gradimento. Sono infatti tanti i fiorentini che ad ogni edizione partecipano alla manifestazione, approfittando del mercato per rinnovare il guardaroba in vista della bella stagione, trovare qualche regalino simpatico o quell’utensile introvabile altrove o, perché no, anche per trascorrere una giornata di divertimento e spensieratezza.

Quest’anno, gli amanti dello shopping all’aria aperta troveranno ad accoglierli oltre trecento banchi.

Vastissimo, come sempre, l’assortimento, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza: abbigliamento, bigiotteria, calzature e pelletteria, abbigliamento sportivo e per motociclisti, oggettistica, piccolo arredamento e cura della casa, bellezza e cura della persona, giocattoli e molto altro.

Chi vorrà godersi appieno la manifestazione e passeggiare tra i banchi per l’intera giornata, troverà tante golose proposte per il pranzo o la merenda, dai più tipici panini con il lampredotto o la schiacciata con la porchetta, ad hamburger e hot dog, gelati, brigidini, dolciumi e zucchero filato, ma anche tante golose preparazioni di rosticceria pronte da portare via e poi frutta secca, frutta esotica e anche il banco dell’ortofrutta con frutta, verdura e primizie di stagione.

Fonte: Confcommercio Firenze