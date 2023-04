Vertenza Rosselli di Empoli, accordo in Regione: arriva la cassa per cessazione di attività per i 9 esuberi

Soluzione per la vertenza Rosselli di Empoli (l’azienda più antica della città, iniziò l’attività di produzione fiammiferi nel 1853 per poi negli anni incrementarla, grazie all’esperienza nella lavorazione del legno, con la realizzazione di stuzzicadenti, spiedi, accendini, utensili, taglieri): all’incontro in Regione Toscana tra l’istituzione, l’azienda e la Fillea Cgil è stato raggiunto l’accordo per la cassa per cessazione di attività (la ditta ha deciso di esternalizzare l’attività di produzione di fiammiferi e stuzzicadenti), con l’attivazione delle politiche attive della Regione Toscana per la riqualificazione dei 9 esuberi. Il commento della Fillea Cgil: “Insieme, con l’apertura dell’azienda e grazie al supporto attivo dell’Unità di crisi della Regione, è stata trovata trovata una soluzione che attenua l’impatto sociale”