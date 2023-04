429, Lega: "Troppe morti sulle strade dell'Empolese, mancano i controlli"

Ancora vittime e incidenti lungo la regionale 429. In poche ore un incidente con feriti e, purtroppo, uno scontro fra un’auto e un mezzo pesante, costato la vita a una ragazza di 25 anni di Gambassi Terme.

"Il nostro territorio si macchia ancora una volta di eventi tragici, che segnano per sempre la vita di famiglie e conoscenti. Vite che non torneranno indietro e il cui dolore, indipendentemente dalla dinamica degli eventi, non potrà essere colmato anche facendo giustizia - sostiene Eliseo Palazzo, Capogruppo Lega all’Unione dei comuni Empolese Valdelsa.

Come Presidente della Commissione Infrastrutture – continua Palazzo - ho portato all’Unione dei Comuni una mozione, approvata all’unanimità, per chiedere interventi in memoria delle vittime della strada e per sensibilizzare sulle buone pratiche alla guida. Crediamo sia fondamentale organizzare eventi di questo genere, oltre a promuovere campagne che possano far riflettere e porre luce sull’attenzione alla guida. Più volte abbiamo segnalato criticità esistenti da sempre e cartellonistica da potenziare, chi deve farlo si attivi".

Cecilia Cappelletti, Consigliere Lega in Città Metropolitana: "Il problema della sicurezza sulle strade deve essere affrontato concretamente dalla politica, sia con efficaci campagne di sensibilizzazione sia con interventi concreti. Le scelte progettuali spesso sono carenti e non rispecchiano le odierne esigenze di sicurezza".

"Riteniamo sia opportuno effettuare maggiori controlli lungo la Strada 429; troppi sono i sorpassi azzardati e le inopportune manovre alla guida, sicuramente da condannare – continuano i Consiglieri del Carroccio. Purtroppo anche la strada in sé, però, è nata male, con un progetto anacronistico e che quotidianamente presenta lacune importanti. Ricordiamo ancora le inaugurazioni in pompa magna, dei Sindaci di zona, le quali non possono tacere dati statistici inquietanti. Questi ci dicono che questa strada merita di essere attenzionata dalle Autorità competenti, data la manifesta pericolosità. Chiediamo – concludono Palazzo e Cappelletti - che chi di dovere effettui più controlli, per cominciare a porre fine a tragedie, di cui sentiamo parlare troppo spesso".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa