4X4Fest 2023, il programma degli eventi per gli amanti dell'off-road

4X4Fest, Il salone dell’auto a trazione integrale giunto alla sua ventesima edizione, inaugura domani una rinnovata Area Expo dislocata su due Padiglioni + Aree esterne nel complesso fieristico di Imm_CarraraFiere, proseguendo la sua tradizione di appuntamento sia per il grande pubblico, che potrà ammirare modelli ed accessori destinati all’off-road, sia per gli appassionati attratti da spettacoli, intrattenimenti, test drive, allestimenti, preparazioni, itinerari e trasferte sicuramente fuori dal comune.

Il taglio del nastro alle ore 10.30 presso il Centro Servizi (ingresso 5, da Via Maestri del Marmo) a cura di Sandra Bianchi, Amministratore Unico di IMM_CarraraFiere e delle Autorità presenti, darà ufficialmente il via ad un’edizione molto attesa del 4X4Fest che, grazie a un quartiere espositivo all’avanguardia e ad un territorio unico nel suo genere con cave apuane, spiaggia, itinerari esplorativi, inclusi percorsi montani, per tre giorni al servizio della passione integrale, è diventato uno degli eventi di maggior riferimento in Europa per il comparto.

Non a caso, subito dopo l’inaugurazione, avrà luogo la cerimonia ufficiale di rinnovo dell'accordo in convenzione stipulato tra IMM_CarraraFiere e Federalberghi Costa Apuana che sigla la sinergia tra il complesso fieristico e congressuale di Carrara con le strutture ricettive del territorio apuano.

“Con la firma di domani siamo lieti di rinnovare il percorso di collaborazione in essere con CarraraFiere, dopo una forzata pausa dovuta alla pandemia, prima, e al recente rinnovo dei padiglioni del complesso fieristico - racconta Sabrina Giannetti, Presidente di Federalberghi Costa Apuana. Siamo convinti che il settore fieristico e congressuale rappresenti una risposta concreta alla destagionalizzazione a cui gli operatori turistici del ricettivo anelano e puntiamo a riattivare discreti livelli di movimentazione di un flusso turistico legato anche al business, sul nostro territorio. Carrara sta vivendo oggi un’importante rinascita a livello alberghiero e dunque Federalberghi Costa Apuana desidera investire in questa crescita, anche fuori stagione”.

LE ATTIVITA’ IN PISTA

Fulcro pulsante del 4x4Fest, la pista esterna su un percorso che prevede il ponte alto e il ponte basso, il twist, la bilancia, il percorso avventura con sassi e la sbandata è il luogo ideale dove testare i mezzi messi a disposizione dalle Case Automobilistiche. Tra le esibizioni da non perdere nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 lo stunt-man Marco Barzan incanterà il pubblico di appassionati con esibizioni da batticuore a bordo della nuova Talaria TL 2500, Talaria 3000 Sting e la nuovissima TL 4000 , dotata di 8 KW di potenza : modelli elettrici a due ruote che saranno a disposizione di show demo ride aperti al pubblico nell’ area dedicata gestita dalla Nat performance by E-Motion.

4X4Fest 2023 I TOUR E I RADUNI

Nelle tre giornate di manifestazione si moltiplicano le occasioni di trasferta all’aperto in un territorio unico in Italia e ammirato in tutto il mondo, grazie a un ricco calendario di tour, escursioni per ogni gusto e capacità tecnica e test drive, anche a due ruote.

Tornano gli attesissimi tour alle cave di marmo di Carrara, occasione ideale per vivere indimenticabili escursioni sia a bordo di SUV che di fuoristrada 4x4 in uno scenario unico al mondo. La partecipazione è aperta sia a bordo dei propri mezzi, che facendosi ospitare come passeggeri nei veicoli messi a disposizione dall’organizzazione, in collaborazione con il Sarzana Fuoristrada. Ben cinque gli slot previsti nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile (alle ore 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 e 16.00), previa iscrizione online su https://4x4fest.com/tour-alle-cave-di-marmo-di-carrara/.

Venerdì 21 aprile, a partire dalle ore 11.30 il tour alle Cave dedicato ai clienti Z-Mode consente di esplorare il meraviglioso contesto delle Apuane a bordo dei propri mezzi off-road, per un’esperienza

en plein air estremamente suggestiva per info e iscrizioni: https://4x4fest.com/tour-alle-cave-z-mode/) cui si aggiunge il raduno statico in Fiera in collaborazione con la rivista di settore Elaborare 4x4, un ‘occasione per esporre il proprio fuoristrada speciale partecipando al concorso (info e istruzioni su: https://shop.elaborare.com/it/home/4076-expo-4x4-4-raduno-elaborare4x4-fest.html?fbclid=IwAR3oyEMyu3ogEzzbjhj8ePfscfcozQsMURzvdmCcRI4aaMvCpgxZNSEhS7k)

Il Tour dei bacini marmiferi, riservato ai soci del Land Rover Owner’s Club ed organizzato dal Registro Italiano Land Rover, sabato 22 aprile, offre la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile a bordo del proprio mezzo in un tour panoramico nel comprensorio delle cave di marmo, toccando numerose cave attive e molto diverse l’una dall’altra, ad un’altitudine di circa 1.000 m sopra il livello del mare ed avendo l’occasione di apprendere da vicino ogni singola fase del processo di escavazione, prima del rientro in Fiera (info e iscrizioni su: https://form.jotform.com/230912230066041)

Per gli appassionati delle due ruote, la prima Stark varg elettrica super cross da 80 CV disponibile in Italia è visibile allo stand di stand Nat performance by E-motion che consente al pubblico del 4X4Fest di effettuare test & demo ride a bordo di ciclomotori, mini-quad e moto, tutti mezzi squisitamente elettrici. L’esperienza è indirizzata sia ai giovani (età 6-13 anni) che potranno scegliere tra mini-quad elettrici CVM e moto elettriche RXF da 12 e 16 pollici, per imparare a guidare in totale sicurezza e nel rispetto di circolazione ed ambiente circostante che agli adulti, a bordo dei ciclomotori elettrici Talaria Sting e Surron light bee, oppure su strada con moto elettriche Zero Motorcycle in configurazione enduro, naked e turismo.

SAND EMOTION, PISTA IN SPIAGGIA

Occasione imperdibile per tutti gli amanti dell’off-road, di entrare in spiaggia con il proprio fuoristrada in un percorso tracciato, a pochi metri dal complesso fieristico che, grazie al 4x4Fest, apre l’arenile, il cui accesso è solitamente precluso. L’ingresso alla pista regolamentata regala un’esperienza en plein air unica in un contesto paesaggistico estremamente suggestivo. Per accedere, basta mostrare il braccialetto, compreso nel prezzo del biglietto d’ingresso. Chi l’ha acquistato online su https://4x4fest.com/ticket/ può richiedere il braccialetto alle biglietterie mostrando il titolo digitale; chi si reca direttamente alle biglietterie di IMM_Carrara Fiere site all’ingresso n.3, Viale Colombo e all’ingresso n.5, Via Maestri del Marmo, lo riceverà insieme al biglietto d’ingresso.

20º BEACH FUN 4X4 EXPERIENCE

Esibizioni spettacolari di velocità su sabbia aperte ai fuoristrada, Quad e ATV a cui si può assistere liberamente presso la spiaggia.

AREA TEST “M.C.Bartoletti”

A cura del Sarzana Fuoristrada l’Area Test “M.C.Bartoletti” sita in via Ghiarettolo, c/o il Centro Polisportivo Cristoni, località Sarzana (SP) nelle giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 aprile consente l’accesso con proprio fuoristrada all’area test drive di 18.000 m² con quattro livelli di difficoltà ed ostacoli naturali ed il supporto dei responsabili del Sarzana Fuoristrada. Nelle tre giornate

è possibile vivere un’indimenticabile esperienza di bivacco stile Africa, con pernottamento “sotto le stelle” con tende o camper (per l’accesso all’Area Test del Sarzana Fuoristrada, inclusa la possibilità di bivacco, munirsi di biglietto d’ingresso al costo di 10,00 € a partecipante, acquistabile alle biglietterie di CarraraFiere ingresso 3, ingresso 5)

4x4Fest 2023 è organizzata da IMM_CarraraFiereSpA, con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Carrara.

La ventesima edizione di 4x4Fest si svolgerà da venerdì 21 aprile a domenica 23 aprile 2023, con i seguenti orari: venerdì, giornata inaugurale, dalle 10.00-19.00; sabato 10.00-19.00; domenica, 10.00-19.00.

Ingresso giornaliero intero € 12,00; ridotto € 8.00; gratuito per bambini fino a dodici anni, per i diversamente abili.

Biglietteria online: https://4x4fest.com/ticket/

Ingressi: ingresso n.3, Viale Colombo; ingresso n.5, Via Maestri del Marmo.