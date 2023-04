Alla MIDA di Firenze, la mostra 'Up to the craft. Percorsi rigenerativi'

All’interno della 87esima edizione di MIDA - Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze, dal 25 aprile al primo maggio, la mostra UP TO THE CRAFT. PERCORSI GENERATIVI, promossa da Fondazione CR Firenze, a cura del suo soggetto strumentale Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.

Quarantasei elementi nelle due sezioni della Sala della Volta, nel Padiglione Monumentale: forme e prototipi di materiali in un unico percorso realizzato da artigiani, artisti, designer e start up che si esercitano sull’ibridazione tra artigianato e design. La scenografia effimera della mostra, realizzata con la particolare cura di Archivio Personale, pone al centro della scena, al netto della conosciuta e straordinaria architettura rinascimentale della sala, le strutture lignee dei limbo fotografici che incoronano i soggetti correttamente illuminati e offrono al visitatore spazi sospesi, privi di fondo e di pavimento dove l’occhio si immerge nel dettaglio delle opere esposte.

Tra questi meritano una menzione speciale due progetti ‘work in progress’ realizzati grazie al contributo di Fondazione Con Il Sud: "Trinacria Bike Wagon" di Palermo, approdato in mostra direttamente dal Fuorisalone di Milano, è il prototipo di carretto siciliano 4.0 nato per rifunzionalizzare la tradizione in chiave contemporanea attraverso un percorso di co-design che ha generato la piattaforma itinerante che trasporta cibo e giochi nelle piazze e nelle strade e costruisce sempre nuove forme relazionali. Altro esempio generatore di sostenibilità e inclusione sociale è quello delle cinque borse tessute nell’antica tecnica del fiocco leccese da quindici donne del laboratorio di tessitura TeDeSLab nel centro di Lecce.

Uno scambio di contenuti che consente all’artigiano di innovare i modelli e sperimentare in modo creativo i materiali anche in una logica di economia circolare. A fianco dei manufatti più tradizionali sono esposte le sperimentazioni degli studenti del corso di laurea triennale in Product, Interior, Communication and Eco-Social Design del Dipartimento di Architettura di Firenze. Una proposta d’innovazione con un focus particolare sui materiali Do It Yourself scaturiti dal workshop Material Beyond Materials tenuto presso il Design Campus di Calenzano. I prototipi sono creati secondo i metodi e gli strumenti del material tinkering -dall’inglese “adoperarsi, darsi da fare” - consiste nel realizzare oggetti di vario genere utilizzando materiali di recupero, facilmente reperibili.

È una nuova lettura dell’essere artigiano oggi: attivare processi inediti e contaminazioni tra artigiani e materie, ricercare e innovare sperimentando nuove tecniche e tecnologie, aprirsi al dialogo e quando possibile investire nella costruzione di start up.

Sono esemplari i casi del brand fiorentino di sneakers Dotzero nato per valorizzare gli scarti, abbattere lo spreco e ri-usare quello che non mettiamo più, oppure le sneakers, sempre rigorosamente made in Italy del brand ID. EIGHT realizzate con gli scarti di frutta. Non manca la decorazione a traforo in alabastro di Volterra, realizzata interamente a mano e finemente lavorata e decorata secondo metodi tradizionali ma in questo ambiente coesiste con la statua ispirata dal mito composta di Micelio, il substrato radicale dei funghi.

Di fatto stiamo oggi assistendo ad una evoluzione del mestiere artigiano e ad un nuovo modo di interpretare la vita di bottega e il rapporto con il cliente. Il percorso è iniziato da tempo e l’artigiano tradizionale sta costruendosi una nuova identità. Nel fil rouge di ogni percorso generativo, la manualità è sempre il tema centrale. Lo testimonia un calendario di live show di artigiani che si mettono in prima linea e arricchiscono l’esposizione con il loro saper fare e l’empatia che generano nel rapporto col visitatore. Sarà possibile assistere alla lavorazione della scagliola, del cuoio, delle piume, del ricamo ma anche dell’arte della legatoria, dello sbalzo e cesello, la maiolica, l’intarsio ligneo, l’incisione a bulino e la lavorazione a traforo con i maestri artigiani del network OMA.

Altra iniziativa a cura di OMA sono i workshop didattici dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni. Dalle pratiche di doratura ai bouquet di carta, tante le iniziative per avvicinare i più piccoli ai mestieri d’arte. I laboratori sono gratuiti su prenotazione scrivendo a

didattica@osservatoriomestieridarte.it oppure telefonando allo 055 221908. Per informazioni visitare il sito di www.osservatoriomestieridarte.it. (nella cartella stampa la scheda con il dettaglio delle iniziative).

Le opere e i prototipi di materiali in mostra sono di:

Marie Astier, Il Bronzetto, Letizia Capaccio, Aurora Catalano, Marenna Davoli – qèc, Cosimo De Vita, Dotzero, Simone Falli – Ozio Piccolo Studio Tessile, Fabio Ghelardini, Alessio Gismondi – *(codice-a-barre), Edoardo Giusfredi e Davide D’Alessandro, ID Lab Srl, Dalila Innocenti, Sabrina Mattei – Borgo Solaio, Mazzanti Piume, Silvia Provvedi per Artieri Alabastro, Stefania Rizzo – Cartamante, Studio Lievito, TeDeSLab WEAWE – Mani Che Si Intrecciano, Trinacria Byke Wagon, Maddalena Vantaggi, Simone Ventura, Jules Visseres – Atelier Taftique

Beatrice Bandiera Marlia, Riccardo Belletti, Carmela Benevento e Malena Cataldo, Michela Castelli, Greta Cesa Bianchi, Pietro Chiavacci, Chiara Coli, Emma Crocetti, Davide D’Alessandro, Dhenielle Dave Soriben, Edoardo Giusfredi, Pietro Muzi Falconi, Rebecca Leoni, Giulia Michelotti, Alessandro Miliotti, Rachele Moriconi, Allegra Natali, Lucrezia Pacifico, Manuela Pilato, Marta Ravasio, Francesca Risaliti, Ludovica Rondelli, Alice Severi & Gaia Lavinotti

Artigiani in Live show per tutta la durata di MIDA 2023

Sala della Volta, Fortezza da Basso

orario 10-20

MARTEDÌ 25 APRILE

10.00 – 15.00 BIANCO BIANCHI

Lavorazione della scagliola

15.00 – 20.00 STEFANO PARRINI

Modellare il cuoio

MERCOLEDÌ 26 APRILE

10.00 – 15.00 MAZZANTI PIUME

Le Piume di Nanà

15.00 – 20.00 MIRANDA DI SIPIO ATELIER

Fiori nella notte, accessori e ricami

GIOVEDÌ 27 APRILE

10.00 – 15.00 LEGATORIA IL TORCHIO di Erin Ciulla

Ispirazioni fiorentine di legatura

15.00 – 20.00 FOGLIA FIRENZE 1935

Sbalzo e cesello su metallo prezioso

VENERDÌ 28 APRILE

10.00 – 15.00 FOGLIA FIRENZE 1935

Sbalzo e cesello su metallo prezioso

15.00 – 20.00 ASSOCIAZIONE CULTURALE CERAMICHE A MONTUGHI

Decorazione su maiolica

SABATO 29 APRILE

10.00 – 15.00 ZOUGANISTA DI TAKAFUMI MOCHIZUKI

Intarsio ligneo

15.00 – 20.00 BIANCO BIANCHI

Lavorazione della scagliola

DOMENICA 30 APRILE

10.00 – 15.00 NAA STUDIO GIOIELLI FIRENZE

Incisione artistica in piano a bulino

15.00 – 20.00 LA NUOVA MUSIVA

Lavorazione del traforo

LUNEDÌ 1 MAGGIO

10.00 – 15.00 ZOUGANISTA DI TAKAFUMI MOCHIZUKI

Intarsio ligneo

15.00 – 20.00 RENATO OLIVASTRI

Intarsio ligneo

I prototipi dei progetti Trinacria Byke Wagon (Palermo) e TeDeSLab (Lecce) sono stati presentati grazie al contributo di:

