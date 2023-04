Biblioteca di Empoli, un defibrillatore in dono dalla Misericordia

La Misericordia di Empoli da sempre protagonista del mondo del volontariato e dei servizi assistenziali e socio-sanitari sul territorio dell’Empolse Valdelsa, e non solo, ha donato un defibrillatore alla biblioteca “Renato Fucini” di Empoli.

La presentazione del dispositivo salvavita si è tenuta ieri pomeriggio, mercoledì 19 aprile, alla presenza del Governatore della Misericordia di Empoli Pier Luigi Ciari, del Prefetto Andrea Viviani e dell’Assessore allo sport, associazionismo e volontariato del comune di Empoli Fabrizio Biuzzi.

Un gesto importante come sottolinea l’assessore Biuzzi: “Grazie alla Misericordia per la sensibilità e per l’attenzione che è anche attenzione di buon vicinato, vista la prossimità della sede dell’Arciconfraternita con la biblioteca. Empoli si arricchisce di un ulteriore DAE e questo si inserisce in una attenzione che la città ha nei confronti della cardioprotezione. Il gesto di Misericordia denota un grande attaccamento alla città, alla cosa pubblica, e una grande voglia e perizia del collaborare con le istituzioni: l’installazione nel maggiore luogo della cultura di Empoli denota e sottolinea tutto questo”.

Il defibrillatore, collocato all’ingresso della biblioteca “Renato Fucini”, sarà e un vero e proprio presidio di emergenza in caso di necessità, fondamentale in un contesto in cui ogni giorno transitano centinaia di studenti e cittadini.