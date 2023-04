Biblioteche Firenze, dal sondaggio gradimento anche per le aperture serali

Le biblioteche comunali piacciono. Sono apprezzate le aperture serali e, anche se il prestito di libri è l’attività ancora predominante, gli utenti gradiscono anche frequentarle per iniziative culturali e per motivi di studio. Sono alcuni dei risultati dell’indagine sul gradimento dei servizi bibliotecari, realizzata dall’Ufficio comunale di statistica.

“Lo scorso anno è stato un anno di transizione: dal lento abbandono delle restrizioni dovute alla pandemia dei primi mesi alla totale ripresa delle attività e dei servizi dall’autunno, i dati rilevati dal questionario di gradimento risentono di questa rinascita e del nuovo inizio dopo due anni di limitazioni, chiusure, orari ridotti, attività culturali ridotte al minimo e sono senza dubbio incoraggianti. I risultati sono molto positivi e tutti i valori sono in crescita rispetto al 2021 in particolare gli aspetti relativi all’utilizzo, alle strutture e ai servizi. Una ripartenza sotto i migliori auspici, per consolidare il sistema delle biblioteche come una presenza fondamentale nel panorama culturale della città”, osserva la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini.

Sono quasi 10mila i questionari compilati tramite posta elettronica dagli utenti iscritti alle Biblioteche comunali fiorentine. Circa il 90% (88,8%) dei rispondenti si dichiara molto soddisfatto, con una crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente. Quasi lo stesso vale per la soddisfazione rispetto alle attività culturali, con l’86,5%.

Il servizio più utilizzato è il prestito dei libri (68,5%) a cui segue la partecipazione alle attività culturali (25,8%) e lo studio, o da soli o in gruppo (21,4%). Non si rilevano differenze sostanziali fra i generi, mentre per età la classe più soddisfatta risulta quella dei 36-54enni.

Il 67,8% ritiene utile l’apertura delle biblioteche in orario serale – sono 5 le biblioteche che rimangono aperte la sera, la Biblioteca delle Oblate, il Palagio di Parte Guelfa, Villa Bandini, BiblioteCanova, Luzi).

Alto il gradimento rispetto agli aspetti legati ai servizi, in particolare la professionalità e la cortesia del personale e il prestito locale (89,8%, 90,9% e 87,9% rispettivamente), molto bene (sopra all’80%) anche il prestito interbibliotecario, gli eventi e la modulistica, poco al di sotto dell’80% la comunicazione, le raccolte librarie e multimediali per bambini e ragazzi, fra il 68,3% e il 73,7% le valutazioni positive per periodici e riviste, la collocazione del materiale e multimediali.

Il Bibliobus, biblioteca itinerante che si sposta nei cinque quartieri a rotazione ogni 15 giorni, è conosciuto dalla maggioranza dei rispondenti (74,5% complessivo). La larga maggioranza degli utenti (85,6%) si ritiene molto soddisfatta del servizio.

Attraverso il report possiamo anche tracciare un profilo ‘tipo’: il 66,3% dei rispondenti è donna e il titolo di studio è elevato, il 62% ha una laurea, il 32,3% un titolo di studio superiore, e la maggioranza, il 44% è costituito da lavoratori dipendenti, l’11,7% sono autonomi, il 24% da pensionati e il 10,2% sta studiando. Per età si osserva il 37,2% di rispondenti di età compresa fra i 55 e i 74 anni, il 34,8% fra 36 e 54 anni, l’8,6% minori di 25 anni, l’8,1% fra 26 e 35 anni e il 6,9% di ultra75enni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa