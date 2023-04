Boomer-Young, la nuova trasmissione in partenza su Radio Lady

Parte questa sera alle 21.30 sulle frequenze di Radio Lady (97.7 in fm e in streaming a questo link o sull'app) la nuova trasmissione Boomer-Young, un incontro-scontro tra gli speaker Paolo Picchi e Phil Bianchi, rispettivamente il boomer e il Gen Z.

Boomer-Young è una trasmissione che si basa sulla sulla passione per la musica di entrambi i conduttori, ognuno con un target di riferimento. Sarà possibile ascoltare Gianni Morandi così come Ultimo, Abbronzatissima e La dolce vita. Gli ascoltatori potranno mandare i loro messaggi per partecipare.